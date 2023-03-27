Буженина из говядины – рецепт вкусного мяса от шеф-повара

Обожаете домашнее мясное? Почему не попытаться приготовить что-нибудь новое, например буженину из говядины — вкусняшка.

Буженина из говядины – отличная закуска как к праздничному, так и к обыденному столу. Ее можно подавать вместе с мясной нарезкой, в горячие блюда или салаты, или просто на диванчик.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом и уверен, что он вам понравится.

Рецепт буженины из говядины

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 8

Ингредиенты:

– 1700 граммов говядины;

– 140 граммов соли;

– 2 литра воды;

– 30 граммов масла;

– 2 чайные ложки кориандра;

– 2 чайные ложки горчицы;

– 1 чайная ложка черного перца;

– 1 чайная ложка тмина;

– 1 чайная ложка чеснока;

– 2 чайные ложки копченой паприки.

Приготовление:

Очищаем мясо от пленок и погружаем в соляной раствор на 10 – 12 часов. Перевязываем кулинарной нитью.

Если вы используете не молотые специи обязательно перед их перетиранием подогрейте их в сковороде или сотейнике, так их вкус станет лучше. Обсыпьте мясо смесью специй, пусть отдохнет 2 – 3 часа.

Обжариваем мясо со всех сторон на очень разогретой сковороде. Отправляем его в разогретую духовку на 180 градусов, ориентировочно 40 – 45 минут. Уже после 30 минут в духовке измерьте, какая температура внутри куска вашего мяса. Идеальная температура будет 50 градусов, максимум 52, и это уже катастрофически быстро вынимаем из духовки.

После того как вы извлечете мясо, оно еще именно со счет внутренней температуры наберет 4 – 6 градусов. Если вы хотите максимально сочное мясо прислушивайтесь к советам шеф-повара.

Не режьте его сразу, дайте ему отдохнуть 10-15 минут, за это время в тканях исчезнет напряжение после большой температуры, сок равномерно разойдется по всему куску мяса.

Приятного аппетита!