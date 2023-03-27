Буженина из говядины – рецепт вкусного мяса от шеф-повара
27 марта 2023, 10:09Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Обожаете домашнее мясное? Почему не попытаться приготовить что-нибудь новое, например буженину из говядины — вкусняшка.
Буженина из говядины – отличная закуска как к праздничному, так и к обыденному столу. Ее можно подавать вместе с мясной нарезкой, в горячие блюда или салаты, или просто на диванчик.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом и уверен, что он вам понравится.
Рецепт буженины из говядины
- Время: 1 сутки
- Порции: 8
Приготовление:
- Очищаем мясо от пленок и погружаем в соляной раствор на 10 – 12 часов. Перевязываем кулинарной нитью.
- Если вы используете не молотые специи обязательно перед их перетиранием подогрейте их в сковороде или сотейнике, так их вкус станет лучше. Обсыпьте мясо смесью специй, пусть отдохнет 2 – 3 часа.
- Обжариваем мясо со всех сторон на очень разогретой сковороде. Отправляем его в разогретую духовку на 180 градусов, ориентировочно 40 – 45 минут. Уже после 30 минут в духовке измерьте, какая температура внутри куска вашего мяса. Идеальная температура будет 50 градусов, максимум 52, и это уже катастрофически быстро вынимаем из духовки.
- После того как вы извлечете мясо, оно еще именно со счет внутренней температуры наберет 4 – 6 градусов. Если вы хотите максимально сочное мясо прислушивайтесь к советам шеф-повара.
- Не режьте его сразу, дайте ему отдохнуть 10-15 минут, за это время в тканях исчезнет напряжение после большой температуры, сок равномерно разойдется по всему куску мяса.
Приятного аппетита!