Рецепт, который точно получится – готовим домашний майонез

31 мая 2023, 16:14
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Источник:

Владимир Ярославский

Летом так и хочется приготовить салат из свежих овощей, но какую заправку выбрать? У нас есть рецепт домашнего майонеза, который подчеркнет только вкус блюда.

Такой майонез подойдет не только к салатам, но и к бутербродам или другим закускам. Он выходит густым по консистенции, поэтому им можно даже украшать блюда.

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Как хранить майонез и не только – советы

  • Перед использованием обязательно тщательно моем яйца содой и сильным антибактериальным раствором. Выбирайте только целые куриные яйца.
  • Лучше всего подходит для приготовления майонеза масло из виноградных косточек. Также можно использовать кукурузное, подсолнечное или оливковое масло.
  • Консистенция майонеза станет гуще, если отправить его на 2 – 3 часа в холодильник.
  • Вместо воды или греческого йогурта можно взять молоко или сметану. Майонез приятно меняет вкус.
  • Вкус майонеза можно изменять благодаря уксусу.
  • Срок хранения домашнего майонеза с молоком – 2 дня. С добавлением воды, йогурта или сметаны – 5 – 7 дней в холодильнике.
  • Чтобы сделать майонез оригинальным, добавляйте свежую зелень, чеснок, специи или соевый соус.

Рецепт домашнего майонеза

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • В чаше для миксера соединяем желтки, соль, сахар, горчицу и чёрный перец. Тщательно взбиваем массу.
  • Тонкой струйкой вливаем в массу масло и продолжаем взбивать.
  • Вливаем лимонный сок, перемешиваем и добавляем воду.
  • Снова перемешиваем и доводим массу по вкусу по специям.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак