Рецепт, який точно вийде – готуємо домашній майонез

Влітку так і хочеться приготувати салат зі свіжих овочів, але яку заправку обрати? У нас є рецепт домашнього майонезу, який тільки підкреслить смак страви.

Такий майонез підійде не тільки до салатів, а й до бутербродів чи інших закусок. Він виходить густим за консистенцією, тому ним можна навіть прикрашати страви.

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Як зберігати майонез і не тільки – поради

Перед використанням обов'язково ретельно миємо яйця содою та сильним антибактеріальним розчином. Обирайте тільки цілі курячі яйця.

Найкраще підходить для приготування майонезу олія з виноградних кісточок. Також можна використовувати кукурудзяну, соняшникову або оливкову олію.

Консистенція майонезу стане густішою, якшо відправити його на 2 – 3 години в холодильник.

Замість води чи грецького йогурту можна взяти молоко або сметану. Майонез приємно змінює смак.

Смак майонезу можна змінювати завдяки оцту.

Термін зберігання домашнього майонезу з молоком – 2 дні. З додаванням води, йогурту чи сметани – 5 – 7 днів у холодильнику.

Щоб зробити майонез оригінальним додавайте свіжу зелень, часник, спеції або соєвий соус.

Рецепт домашнього майонезу

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 сирих яєчних жовтки;

– 300 – 340 мілілітрів олії без запаху;

– 1 столова ложка ніжної гірчиці;

– сіль;

– 1 чайна ложка цукру;

– чорний мелений перець;

– 1/3 лимону (сік);

– 50 грамів води (йогурту або сметани).

Приготування:

У чаші для міксера з'єднуємо жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збиваємо масу.

Тонкою цівкою вливаємо у масу олію та продовжуємо збивати.

Вливаємо лимонний сік, перемішуємо та додаємо воду.

Знову перемішуємо та доводимо масу до смаку за спеціями.

Смачного!