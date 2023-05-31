Рецепт, який точно вийде – готуємо домашній майонез
31 травня 2023, 16:14Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Влітку так і хочеться приготувати салат зі свіжих овочів, але яку заправку обрати? У нас є рецепт домашнього майонезу, який тільки підкреслить смак страви.
Такий майонез підійде не тільки до салатів, а й до бутербродів чи інших закусок. Він виходить густим за консистенцією, тому ним можна навіть прикрашати страви.
Читайте також Чим снідати влітку: 3 рецепти апетитних страв для гарного початку дня
Як зберігати майонез і не тільки – поради
- Перед використанням обов'язково ретельно миємо яйця содою та сильним антибактеріальним розчином. Обирайте тільки цілі курячі яйця.
- Найкраще підходить для приготування майонезу олія з виноградних кісточок. Також можна використовувати кукурудзяну, соняшникову або оливкову олію.
- Консистенція майонезу стане густішою, якшо відправити його на 2 – 3 години в холодильник.
- Замість води чи грецького йогурту можна взяти молоко або сметану. Майонез приємно змінює смак.
- Смак майонезу можна змінювати завдяки оцту.
- Термін зберігання домашнього майонезу з молоком – 2 дні. З додаванням води, йогурту чи сметани – 5 – 7 днів у холодильнику.
- Щоб зробити майонез оригінальним додавайте свіжу зелень, часник, спеції або соєвий соус.
Рецепт домашнього майонезу
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- У чаші для міксера з'єднуємо жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збиваємо масу.
- Тонкою цівкою вливаємо у масу олію та продовжуємо збивати.
- Вливаємо лимонний сік, перемішуємо та додаємо воду.
- Знову перемішуємо та доводимо масу до смаку за спеціями.
Смачного!