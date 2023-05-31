Рецепт, який точно вийде – готуємо домашній майонез

31 травня 2023, 16:14
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Ярославський

Влітку так і хочеться приготувати салат зі свіжих овочів, але яку заправку обрати? У нас є рецепт домашнього майонезу, який тільки підкреслить смак страви.

Такий майонез підійде не тільки до салатів, а й до бутербродів чи інших закусок. Він виходить густим за консистенцією, тому ним можна навіть прикрашати страви.

Читайте також Чим снідати влітку: 3 рецепти апетитних страв для гарного початку дня

Як зберігати майонез і не тільки – поради

  • Перед використанням обов'язково ретельно миємо яйця содою та сильним антибактеріальним розчином. Обирайте тільки цілі курячі яйця.
  • Найкраще підходить для приготування майонезу олія з виноградних кісточок. Також можна використовувати кукурудзяну, соняшникову або оливкову олію.
  • Консистенція майонезу стане густішою, якшо відправити його на 2 – 3 години в холодильник.
  • Замість води чи грецького йогурту можна взяти молоко або сметану. Майонез приємно змінює смак.
  • Смак майонезу можна змінювати завдяки оцту.
  • Термін зберігання домашнього майонезу з молоком – 2 дні. З додаванням води, йогурту чи сметани – 5 – 7 днів у холодильнику.
  • Щоб зробити майонез оригінальним додавайте свіжу зелень, часник, спеції або соєвий соус.

Рецепт домашнього майонезу

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • У чаші для міксера з'єднуємо жовтки, сіль, цукор, гірчицю та чорний перець. Ретельно збиваємо масу.
  • Тонкою цівкою вливаємо у масу олію та продовжуємо збивати.
  • Вливаємо лимонний сік, перемішуємо та додаємо воду.
  • Знову перемішуємо та доводимо масу до смаку за спеціями.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак