Французский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощами
17 мая 2023, 15:07Читати новину українською
Источник:Ирина Козачук
Открытый пирог – классика французской кухни. Его называют киш Лорен и готовят с разнообразными начинками на основе из песочного теста.
Киш с куриным филе и овощами станет не только великолепным украшением обыденного или праздничного стола, но и сытным обедом для всей семьи.
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Существует много рецептов и вариаций этого классического блюда французской кухни: с беконом, рыбой, овощами, сырным или курицей. Все они имеют свою изюминку, особый вкус и аромат. Тем не менее сегодня мы предлагаем попробовать киш на украинский лад: с курицей и стручковой фасолью.
Рецепт киш Лорен с курицей и овощами
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Для теста смешиваем муку с солью, добавляем холодное масло и перетираем в крошку. Вливаем яйцо и воду, быстро замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и оставляем в холодильнике на час.
- Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем 4-5 минут. Добавляем специи и выжатый чеснок.
- Болгарский перец нарезаем полосками и обжариваем 3-4 минуты, добавляем стручковую фасоль, обжариваем еще 1-2 минуты. Высыпаем кукурузу, солим и посыпаем орегано.
- Тесто распределяем по форме (24 см), формируя бортики. К курице с овощами добавляем яйцо, сливки, 100 г сыра. Перемешиваем и выливаем на основание. Посыпаем оставшимся сыром, раскладываем половинки помидоров.
- Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 40 – 45 минут. Разрезаем готовый пирог, как только немного остынет.
Приятного аппетита!