Кіш з курячим філе та овочами стане не тільки чудовою окрасою буденного чи святкового столу, а й ситним обідом для всієї родини.

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Існує багато рецептів та варіацій цієї класичної страви французької кухні: з беконом, рибою, овочами, сирний чи з куркою. Всі вони мають свою родзинку, особливий смак та аромат. Проте сьогодні ми пропонуємо спробувати кіш на український лад: з куркою та стручковою квасолею.

Рецепт кіш Лорен з куркою та овочами

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 280 грамів борошна;

– 150 грамів масла;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки холодної води.

Для начинки:

– 300 – 400 грамів курячого філе;

– 1 болгарський перець;

– 100 грамів кукурудзи;

– 100 грамів стручкової квасолі;

– 6 помідорів чері;

– 150 грамів твердого сиру;

– 300 грамів вершків 30%;

– 1 яйце;

– сіль;

– орегано;

– часник.

Приготування:

Для тіста змішуємо борошно з сіллю, додаємо холодне масло і перетираємо все в крихту. Вливаємо яйце та воду, швидко замішуємо тісто. Загортаємо в плівку та залишаємо в холодильнику на годину.

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками та обсмажуємо 4 – 5 хвилин. Додаємо спеції та вичавлений часник.

Болгарський перець нарізаємо смужками та обсмажуємо 3 – 4 хвилини, додаємо стручкову квасолю, обсмажуємо ще 1 – 2 хвилини. Висипаємо кукурудзу, солимо та посипаємо орегано.

Тісто розподіляємо за формою (24 см), формуючи бортики. До курки з овочами додаємо яйце, вершки, 100 грамів сиру. Перемішуємо і виливаємо на основу. Посипаємо сиром, що залишився, розкладаємо половинки помідорів.

Випікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 40 – 45 хвилин. Розрізаємо готовий пиріг, як тільки трішки охолоне.

Смачного!