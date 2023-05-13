Не знаете, чем удивить родных? Всегда отличным подарком или сладким сюрпризом станет приготовленная собственноручно домашняя выпечка, как синабоны.
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Синабоны можно формировать по классическому рецепту с молотой корицей, или немного добавить свежих нот и подать с клубничным джемом и свежими ягодами.
Рецепт синабонов с клубникой
- Время: 2 часа
- Порции: 12
Приготовление:
- Соединяем яйца, молоко, сахар, ванильный сахар, соль и перемешиваем. Добавляем дрожжи, растворяем их.
- Частями вводим муку, вмешивая ее. Затем добавляем мягкое сливочное масло и вымешиваем тесто 15 минут.
- Даем подняться в 2 – 2,5 раза, обходим его, раскатываем в размеры на два А4 листа (можно чуть больше).
- Смазываем джемом и посыпаем сахаром (или маслом и посыпаем с корицей). Закручиваем, делим на 12 частей.
- Выкладываем в противень и даем вырасти в 2 раза. Запекаем на температуре 160 – 180 градусов 20 минут.
- Готовые синабоны (еще теплые) смазываем кремом из маскарпоне, масла и сахарной пудры (просто все смешать).
- На верх нарезаем клубнику, растапливаем шоколадку с добавлением немного молока и поливаем сверху.
Приятного аппетита!