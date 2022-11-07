Вкусный домашний бульон – идеальный способ согреться в прохладные и дождливые дни. Впрочем, к выбору ингредиентов для блюда нужно подходить очень тщательно, ведь опрометчивость на этом этапе может испортить конечный результат.

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Готовые замороженные овощные смеси – не для бульона

В любом рецепте бульона мы увидим список овощей. Иногда за неимением времени нам может захотеться схитрить и добавить готовую смесь овощей, приобретенную в магазине. Это далеко не самый лучший выбор, поэтому опытные кулинары настоятельно рекомендуют не идти на такой шаг.

Блюдо, покорившее миллионы / Фото Cookery

Вы можете выбрать для блюда идеальное мясо, но без хороших овощей вкус бульона будет далек от идеального. Овощи на развес значительно дешевле готовых смесей. Кроме того, нет никаких гарантий, что в овощной смеси оказались только отборные продукты, а вот собственный выбор позволит вам не только сэкономить деньги, но и контролировать качество блюда.

Миксовать мясо нужно правильно

Совместить в бульоне разные виды мяса – удачная идея, но только если делать это правильно. Птица лучше всего сочетается с говядиной, также отличный вкус гарантирует сочетание частей курочки и индейки.

Что касается свинины, то кулинары рекомендуют найти ей другой способ применения, ведь для бульона это далеко не самый лучший выбор.