Переходим на новый уровень: как самостоятельно сделать специи для яблочного пирога

Яблочный пирог является одним из самых заметных кулинарных украшений осени. Сделать его умеет каждый, но добавить ему особенности – это уже настоящее искусство, которым стоит овладеть.

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюда были особенными, а рецепт был с секретом, известным только ей. Сейчас пора яблочных пирогов, так почему бы не добавить свою особенность этому популярному десерту?

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Какие специи можно добавить к яблочному пирогу

Поскольку не существует ни одного "эталонного" рецепта яблочного пирога, то аналогичной ситуации следует ожидать и в перечне специй, которые можно добавить в блюдо. Множество кулинаров путем экспериментов открыли наиболее удачные варианты, которые каждый может попробовать по собственному вкусу и усмотрению.

Осенний настрой / Фото Pixabay

Единственные приложения, на которых сходятся мнения десятков шеф-поваров, это корица и мускатный орех. Они точно станут украшением пирога и придадут ему новых красок. Большой популярностью также пользуются кардамон, имбирь, гвоздика и бадьян. Также можно приготовить готовую смесь, которую можно тестировать и на другой выпечке.

Готовим смесь пряностей для яблочного пирога

Сначала нужно сделать базовую смесь. Для этого смешиваем 4 столовых ложки корицы с 2 чайными ложками мускатного ореха.

Совершенствуем рецепт по своему вкусу / Фото Pixabay

После этого можно усовершенствовать смесь по собственному предпочтению, добавляя на выбор следующие ингредиенты:

чайная ложка молотого душистого перца;

чайная кровать кардамона;

чайная ложка имбиря;

половина чайной ложки гвоздики;

щепотка сушеной цедры лимона.

Пусть смакует!