Сразу на стол: консервированный рис – блюдо, которое необходимо иметь этой зимой

2 ноября 2022 , 22:12
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Источник:

uwaga babcia gotuje

Консервированный рис – это доступное блюдо, приготовив которое можно быть уверенным в том, что на столе всегда будет питательный обед. Это очень необычная закрутка, которая вам обязательно понравится.

Рис с овощами в банках можно подавать как салат или добавить к нему предварительно подготовленное мясо. Из такой консервации можно приготовить очень быстрый и вкусный обед, когда нет времени на колдовство у плиты или когда исчезнет свет и газ.

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Рецепт консервированного риса с овощами

Время: 2,5 часа
Порций: 5 литров

Прекрасное блюдо / Фото uwaga babcia gotuje

Ингредиенты:

  • 2 килограмма помидоров;
  • 1 килограмм красного перца;
  • 1 килограмм моркови;
  • 1 килограмм лука;
  • 400 грамм риса;
  • 125 миллилитров масла;
  • 125 миллилитров яблочного уксуса;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

  1. Сварите рис по рецепту на упаковке.
  2. Очищенную морковь натрите на терке с большими отверстиями.
  3. Вымытый и очищенный от семенных гнезд перец нарежьте тонкими полосками.
  4. Лук измельчите на тонкие полукольца.
  5. Помидоры очистите от кожуры (чтобы было легче снять кожуру, уложите их в миску и залейте кипятком примерно на 2 минуты). После этого нарежьте помидоры на маленькие кубики.
  6. Нарезанные помидоры выложите в кастрюлю, добавьте растительное масло, уксус, соль, сахар и перемешайте. Варите овощи около 10 минут, чтобы помидоры развалились.
  7. Затем к кипящим помидорам добавьте морковь, лук, перец и тушите на медленном огне примерно 60 минут, периодически помешивая.
  8. Через час добавьте к овощам сваренный рис, перемешайте и варите еще 5 минут, разложите по банкам.
  9. Очень горячий салат (сразу после снятия с газа) насыпьте в предварительно ошпаренные банки, оставьте примерно 2 сантиметра свободного пространства от крышки.
  10. Край банки тщательно протрите бумажным полотенцем или тканью и плотно закрутите крышкой.
  11. Поставьте банки вверх дном на ткань (одеяло, полотенце) и оставьте остывать.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська