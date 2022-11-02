Сразу на стол: консервированный рис – блюдо, которое необходимо иметь этой зимой
2 ноября 2022 , 22:12Читати новину українською
Источник:uwaga babcia gotuje
Консервированный рис – это доступное блюдо, приготовив которое можно быть уверенным в том, что на столе всегда будет питательный обед. Это очень необычная закрутка, которая вам обязательно понравится.
Рис с овощами в банках можно подавать как салат или добавить к нему предварительно подготовленное мясо. Из такой консервации можно приготовить очень быстрый и вкусный обед, когда нет времени на колдовство у плиты или когда исчезнет свет и газ.
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Рецепт консервированного риса с овощами
Время: 2,5 часа
Порций: 5 литров
Прекрасное блюдо / Фото uwaga babcia gotuje
Ингредиенты:
- 2 килограмма помидоров;
- 1 килограмм красного перца;
- 1 килограмм моркови;
- 1 килограмм лука;
- 400 грамм риса;
- 125 миллилитров масла;
- 125 миллилитров яблочного уксуса;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Сварите рис по рецепту на упаковке.
- Очищенную морковь натрите на терке с большими отверстиями.
- Вымытый и очищенный от семенных гнезд перец нарежьте тонкими полосками.
- Лук измельчите на тонкие полукольца.
- Помидоры очистите от кожуры (чтобы было легче снять кожуру, уложите их в миску и залейте кипятком примерно на 2 минуты). После этого нарежьте помидоры на маленькие кубики.
- Нарезанные помидоры выложите в кастрюлю, добавьте растительное масло, уксус, соль, сахар и перемешайте. Варите овощи около 10 минут, чтобы помидоры развалились.
- Затем к кипящим помидорам добавьте морковь, лук, перец и тушите на медленном огне примерно 60 минут, периодически помешивая.
- Через час добавьте к овощам сваренный рис, перемешайте и варите еще 5 минут, разложите по банкам.
- Очень горячий салат (сразу после снятия с газа) насыпьте в предварительно ошпаренные банки, оставьте примерно 2 сантиметра свободного пространства от крышки.
- Край банки тщательно протрите бумажным полотенцем или тканью и плотно закрутите крышкой.
- Поставьте банки вверх дном на ткань (одеяло, полотенце) и оставьте остывать.