Сразу на стол: консервированный рис – блюдо, которое необходимо иметь этой зимой

Консервированный рис – это доступное блюдо, приготовив которое можно быть уверенным в том, что на столе всегда будет питательный обед. Это очень необычная закрутка, которая вам обязательно понравится.

Рис с овощами в банках можно подавать как салат или добавить к нему предварительно подготовленное мясо. Из такой консервации можно приготовить очень быстрый и вкусный обед, когда нет времени на колдовство у плиты или когда исчезнет свет и газ.

Не пропустите Интересное сочетание: котлеты из говядины и курятины

Рецепт консервированного риса с овощами

Время: 2,5 часа

Порций: 5 литров

Прекрасное блюдо / Фото uwaga babcia gotuje

Ингредиенты:

2 килограмма помидоров;

1 килограмм красного перца;

1 килограмм моркови;

1 килограмм лука;

400 грамм риса;

125 миллилитров масла;

125 миллилитров яблочного уксуса;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара.

Приготовление: