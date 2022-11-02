Рис з овочами у банках можна подавати як салат або ж додати до нього попередньо підготовлене м’ясо. З такої консервації можна приготувати дуже швидкий і смачний обід, коли немає часу на чаклування біля плити або ж коли зникне світло та газ.

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Рецепт консервованого рису з овочами

Час: 2,5 години

Порцій: 5 літрів

Чудова страва / Фото uwaga babcia gotuje

Інгредієнти:

2 кілограми помідорів;

1 кілограм червоного перцю;

1 кілограм моркви;

1 кілограм цибулі;

400 грамів рису;

125 мілілітрів олії;

125 мілілітрів яблучного оцту;

1 столова ложка солі;

1 столова ложка цукру.

Приготування: