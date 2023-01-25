Правильный выбор масла для приготовления блюд – важный шаг, к которому нужно относиться серьезно. Неправильное решение может повлиять на вкус блюда и испортить ваши усилия.

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Что делает масло пригодным для жарки

По мнению Эрика Декера, доктора философии и профессора пищевых наук Университета Массачусетса, решающим фактором является температура, при которой масло горит и выделяет дым.

Когда структуры масла разрушаются, они претерпевают значительные изменения. Таким образом, используя масла, которые достаточно стабильны для жарки, вы можете помочь минимизировать вредные реакции.

Все, что нужно знать о масле / Фото unsplash

Для неглубокой жарки и пассировки безопасно использовать масла с умеренной или высокой точкой дымления. Это могут быть такие масла как оливковое, авокадо, рапсовое, кукурузное или подсолнечное.

Лучшее масло для жарки во фритюре

Жарка во фритюре требует высокой температуры. Как объясняет Декер, выбирая масло для таких блюд, как картофель фри или жареная курица, подойдет любое рафинированное масло, ведь именно этот продукт выдерживает высокие температуры.

Полезные масла/ Фото unsplash

Масла, которых следует избегать

Масла с низкой точкой дымления лучше не включать в процесс жарки блюд. Они быстро горят и разлагаются при сильном огне, и в конечном итоге теряют вкус.

Речь идет о маслах из семян льна и грецкого ореха. Также лучше не использовать миндальное масло и оливковое первого отжима.