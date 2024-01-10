Вся правда о кетчупе на украинских полках: как выбрать натуральный продукт

Кетчуп – это соус, который обычно производят из помидоров, уксуса, сахара, специй и других ингредиентов. У него характерный сладко-острый вкус и гладкая текстура.

Этот соус широко используется как дополнение к разным блюдам, таким как гамбургеры, фри, сэндвичи и другие закуски. Узнайте, как купить натуральный кетчуп, который производится без искусственных добавок и красителей, в материале 24 Канала.

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Как правильно выбрать кетчуп

Качество томатного продукта зависит в основном от концентрации массовой доли сухих веществ в его составе. В ДСТУ 8081:2015 "Консервы. Приправы и соусы овощные и овощефруктовые. Технические условия" указано, что в кетчупе она должна быть не менее 15 – 19%.

— стандарты, разработанные в соответствии с действующим законодательством Украины.

Первое, что следует проверить – это состав. Здесь должно быть всего несколько ингредиентов: вода, томатная паста, сахар, уксус, соль, а также травы и специи. Кетчупы, в которых присутствуют загустители, искусственные консерванты или синтетические подсластители, лучше оставить на прилавке.

Кетчуп – незаменимое дополнение к большому количеству блюд / Фото unsplash

Должны ли быть в кетчупе специи

Некоторые кетчупы могут содержать много соли и специй, что может влиять на его вкус. Соус не должен быть слишком пряным. Если у него слишком насыщенный вкус, это может быть признаком того, что производители с помощью специй хотят от вас что-нибудь скрыть.

Какой запах должен иметь натуральный продукт

Натуральный кетчуп имеет характерный аромат, сочетающий в себе свежесть помидоров и изысканные нотки специй. Общий запах должен быть приятным, легким и сладким, без неестественных или химических нюансов. При открывании бутылки или банки кетчупа вам следует почувствовать свежий аромат помидоров, который может сопровождаться легкими пряными нотками.

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