Во время новогодних праздников икра часто становится предметом подделки. Постоянный рост спроса на этот драгоценный деликатес создал идеальные условия появления фальсификата.

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Как отличить от подделки

Икра – это дорогой продукт, и именно низкая цена должна стать важным сигналом. Купите икру в известных и доверенных магазинах. Не следует рассматривать приобретение продукта в местах несанкционированной торговли. Внимательно изучите информацию на этикетке, там должно быть указано название рыбы, дата изготовления и фасовки. Еще один важный элемент – крышка банки. Она не должна прогибаться или быть раздутой.

Невероятный продукт / Фото unsplash

Какой вкус у настоящей икры

Оболочка натуральной икринки должна трескаться во рту и ее содержимое должно вытекать, а подделка прилипает к зубам и жуется как желейные конфеты. Настоящая икра обладает свежим морским ароматом и нежным приятным вкусом.

Как проверить икру в воде

Икра содержит белок, который при нагревании должен свернуться. Если залить ее кипятком – вода побелеет. А в случае имитации окраски икринок совсем не изменится – они будут плавать в воде, а на поверхности появятся толстые пятна.

Сколько можно хранить икру

Обычно икра в открытой банке в холодильнике может стоять около одной недели. Но обязательно прочтите на этикетке приобретаемого вами продукта срок годности и требования к хранению и соблюдайте их.

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