Печем кулич в бумажной форме: все, что нужно знать для идеального результата

Довольно часто для выпекания кулича выбирают бумажные формы. Что о них надо знать и как подготовить их к приготовлению пасхальной выпечки - читайте в материале.

Когда дело доходит до выпекания пасхи, встает вопрос о посуде, которую мы будем использовать. Популярным решением являются бумажные формочки, и оно имеет много преимуществ.

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Во-первых, пасха – сезонная выпечка, которую мы делаем раз в год. Стоят бумажные формочки недорого, и вам не придется хранить специальную посуду для выпекания кулича.

Также с их помощью можно легко выбрать желаемый размер кулича. Большая, средняя, маленькая, продолговатая – здесь есть опции на любой вкус.

Выгодное решение, которое имеет много преимуществ / Фото Pixabay

Формочки даже выглядят эстетично и аккуратно, их продают с разнообразными узорами. Если учесть, что их не нужно смазывать маслом или обсыпать сухарями (разве что дно), то и отнимем лишние кулинарные действия.

Во время выпекания стоит помнить, что для форм из бумаги нельзя ставить температуру более 200 градусов, чтобы он не пригорел. 190 градусов будет вполне достаточно.

Кстати, не стоит беспокоиться, что бумага размокнет – этого не произойдет. Паски в этих формочках не пригорают, что является еще одним аргументом в их пользу.

Поэтому, формочки из бумаги позволяют сэкономить время, силы и добавляют гибкости в выборе размера и эстетического вида кулича. Весомые преимущества, которыми легко может воспользоваться каждая хозяйка.