Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами

Морепродукты на завтрак – всегда хорошая идея, информирует Вкусно 24. Они помогут пополнить запасы витаминов и микроэлементов, придавая силы и вдохновения провести день с пользой.

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Однако при выборе морепродуктов следует помнить главное правило – они должны быть свежими и качественными. Чтобы в этом не возникало никаких сомнений, следует покупать продукцию только надежных производителей.

ТМ "Водный Мир" никогда не подведет

В частности, рекомендуем обратить внимание на ТМ "Водный Мир" – безоговорочного лидера на рынке морепродуктов в Украине, с которым каждый сможет создать настоящие кулинарные шедевры.

Люди доверяют этому надежному производителю уже более 20 лет, наслаждаясь широкой линейкой продуктов бренда. Более того, благодаря высокому качеству и положительному опыту потребителей продукцию ТМ "Водный Мир" любят далеко за пределами Украины. В частности, ее можно найти в магазинах в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах.

Поэтому стоит открывать для себя новые вкусы и воплощать в жизнь самые смелые кулинарные идеи, используя морепродукты. Предлагаем подборку невероятно вкусных и полезных завтраков, которые даже пасмурный день сделают удачным.

Блины со спаржей и крабовыми палочками

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4



Такие блины понравятся всем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка крабовых палочек "Снежный краб" от ТМ "Водный Мир";

– 1 стакан молока;

– 2 яйца;

– 3 четверти стакана муки;

– четверть чайной ложки разрыхлителя для теста;

– четверть чайной ложки соли;

– четверть стакана растопленного сливочного масла;

– 8 ломтиков ветчины;

– 150 граммов сливочного сыра;

– 16 стеблей спаржи;

– 3 – 4 перышка зеленого лука;

– дижонская горчица по желанию.

Приготовление:

Смешайте до однородности муку, яйца, молоко, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Сковороду разогрейте на среднем огне, смажьте остатками масла и налейте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по дну. Жарьте около 1 минуты на одной стороне, после чего переверните и готовьте еще 20 – 30 секунд. Так же дожарьте остальные блины. Каждый блинчик смажьте сливочным сыром. Добавьте ломтик ветчины, кусочки крабовых палочек и несколько стебельков предварительно отваренной спаржи. Присыпьте измельченным зеленым луком, а для пикантности добавьте дижонскую горчицу.

Тортилья с крабовыми палочками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4



Порадуйте родных сказочными тортильями / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка крабовых палочек ТМ "Водный Мир";

– 50 граммов песто с базиликом или вяленые томаты;

– 5 томатов черри;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 4 тортильи;

– 150 граммов моцареллы

– шпинат и руккола по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте крабовые палочки и томаты черри. Смешайте их, добавив майонез и песто. Выложите смесь на тортильи и присыпьте натертой моцареллой. Сложите тортилью: сначала загните нижнюю часть, затем – 2 боковые стороны к центру, заверните "конвертик". Прижмите гриль-решеткой и поджарьте с обеих сторон в течение 3 – 5 минут.

Спринг-роллы с крабовыми палочками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3



Спринг-роллы имеют приятный и свежий вкус / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка "Снежного краба" от ТМ "Водный Мир";

– 6 листов рисовой бумаги;

– 1 огурец;

– 1 сладкий перец;

– 1 морковь;

– листья салата по вкусу;

– соус по вкусу.

Приготовление:

Огурец и перец нарежьте длинной соломкой, а морковь натрите или также нарежьте соломкой. Рисовую бумагу окуните в большую миску с теплой водой на несколько секунд. Далее выложите ее на большую плоскую тарелку. Сверху на бумагу положите один листок салата, крабовую палочку "Снежный краб", кусочки огурца, перца и моркови. Сверните в ролл. Левый и правый край рисовой бумаги заверните к середине, чтобы ничего не выпадало. Сформируйте еще несколько роллов, налейте любимый соус в соусник и подавайте на стол.

Яичный рулет с икрой мойвы

Время : 30 минут + 2 часа

: 30 минут + 2 часа Порций: 2



Икра мойвы украсит любое блюдо / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки икры мойвы ТМ "Водный Мир";

– 6 яиц;

– 1 столовая ложка муки;

– 30 граммов зелени (базилика);

– масло для жарки;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца разбейте в большую миску, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте их с помощью венчика. Чтобы омлет хорошо держал форму, к яйцам можно добавить муку. Смесь вылейте в разогретую сковороду с растительным маслом. Поджарьте на небольшом огне. Омлет положите на пищевую пленку и смажьте икрой. Далее выложите базилик. Сверните омлет в рулет и дайте постоять в холодильнике 2 часа. Нарежьте на порционные куски и подавайте на стол.

Яичные блинчики с крабовыми палочками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2



Такие блины подойдут даже на праздничный стол / Фото Shutterstock

Ингредиенты для блинов:

– 4 яйца;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 столовая ложка крахмала;

– пол чайной ложки соли.

Для начинки:

– 1 упаковка крабовых палочек "Снежный краб" от ТМ "Водный Мир";

– майонез или крем-сыр по вкусу;

– 1 огурец;

– острый соус Шрирача по вкусу;

– 100 граммов отварного риса.

Приготовление:

Соедините все ингредиенты для блинов в миске и перемешайте до однородности. Смажьте сковороду маслом и налейте немного теста. Жарьте блинчик до готовности. То же самое повторите со всем тестом. Огурец порежьте соломкой, а палочки "Снежный краб" разделите на волокна. Блинчик намажьте майонезом или крем-сыром. Сверху выложите рис и добавьте немного соуса Шрирача. Далее положите куски огурца, "Снежного краба" и заверните блинчик в рулет.

Приятного аппетита!