Морепродукты на завтрак – всегда хорошая идея, информирует Вкусно 24. Они помогут пополнить запасы витаминов и микроэлементов, придавая силы и вдохновения провести день с пользой.

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Однако при выборе морепродуктов следует помнить главное правило – они должны быть свежими и качественными. Чтобы в этом не возникало никаких сомнений, следует покупать продукцию только надежных производителей.

ТМ "Водный Мир" никогда не подведет

В частности, рекомендуем обратить внимание на ТМ "Водный Мир" – безоговорочного лидера на рынке морепродуктов в Украине, с которым каждый сможет создать настоящие кулинарные шедевры.

Люди доверяют этому надежному производителю уже более 20 лет, наслаждаясь широкой линейкой продуктов бренда. Более того, благодаря высокому качеству и положительному опыту потребителей продукцию ТМ "Водный Мир" любят далеко за пределами Украины. В частности, ее можно найти в магазинах в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах.

Поэтому стоит открывать для себя новые вкусы и воплощать в жизнь самые смелые кулинарные идеи, используя морепродукты. Предлагаем подборку невероятно вкусных и полезных завтраков, которые даже пасмурный день сделают удачным.

Блины со спаржей и крабовыми палочками

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Такие блины понравятся всем / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Смешайте до однородности муку, яйца, молоко, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло.
  2. Сковороду разогрейте на среднем огне, смажьте остатками масла и налейте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по дну.
  3. Жарьте около 1 минуты на одной стороне, после чего переверните и готовьте еще 20 – 30 секунд. Так же дожарьте остальные блины.
  4. Каждый блинчик смажьте сливочным сыром. Добавьте ломтик ветчины, кусочки крабовых палочек и несколько стебельков предварительно отваренной спаржи.
  5. Присыпьте измельченным зеленым луком, а для пикантности добавьте дижонскую горчицу.

Тортилья с крабовыми палочками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Порадуйте родных сказочными тортильями / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Нарежьте крабовые палочки и томаты черри. Смешайте их, добавив майонез и песто.
  2. Выложите смесь на тортильи и присыпьте натертой моцареллой.
  3. Сложите тортилью: сначала загните нижнюю часть, затем – 2 боковые стороны к центру, заверните "конвертик".
  4. Прижмите гриль-решеткой и поджарьте с обеих сторон в течение 3 – 5 минут.

Спринг-роллы с крабовыми палочками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3

Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Спринг-роллы имеют приятный и свежий вкус / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Огурец и перец нарежьте длинной соломкой, а морковь натрите или также нарежьте соломкой.
  2. Рисовую бумагу окуните в большую миску с теплой водой на несколько секунд. Далее выложите ее на большую плоскую тарелку.
  3. Сверху на бумагу положите один листок салата, крабовую палочку "Снежный краб", кусочки огурца, перца и моркови.
  4. Сверните в ролл. Левый и правый край рисовой бумаги заверните к середине, чтобы ничего не выпадало.
  5. Сформируйте еще несколько роллов, налейте любимый соус в соусник и подавайте на стол.

Яичный рулет с икрой мойвы

  • Время: 30 минут + 2 часа
  • Порций: 2

Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Икра мойвы украсит любое блюдо / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Яйца разбейте в большую миску, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте их с помощью венчика.
  2. Чтобы омлет хорошо держал форму, к яйцам можно добавить муку.
  3. Смесь вылейте в разогретую сковороду с растительным маслом. Поджарьте на небольшом огне.
  4. Омлет положите на пищевую пленку и смажьте икрой. Далее выложите базилик.
  5. Сверните омлет в рулет и дайте постоять в холодильнике 2 часа.
  6. Нарежьте на порционные куски и подавайте на стол.

Яичные блинчики с крабовыми палочками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Такие блины подойдут даже на праздничный стол / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Соедините все ингредиенты для блинов в миске и перемешайте до однородности.
  2. Смажьте сковороду маслом и налейте немного теста. Жарьте блинчик до готовности. То же самое повторите со всем тестом.
  3. Огурец порежьте соломкой, а палочки "Снежный краб" разделите на волокна.
  4. Блинчик намажьте майонезом или крем-сыром. Сверху выложите рис и добавьте немного соуса Шрирача.
  5. Далее положите куски огурца, "Снежного краба" и заверните блинчик в рулет.

Приятного аппетита!