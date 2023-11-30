Обязательное блюдо на Андрея: приготовьте калиту по старинному рецепту

В этом году Андрея отмечают 30 ноября. Этот день имеет множество традиций, в частности гадания и угощения разнообразными яствами.

Среди них есть и калита – большой корж из белой муки с отверстием посередине. Его традиционно выпекали все девушки, пришедшие на Андреевские вечерницы.

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Как приготовить постную калиту

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

500 граммов муки;– 250 миллилитров теплой воды;– 3 столовые ложки подсолнечного масла;– 200 граммов мака с сахаром (в пропорции 2:1);– 2 столовые ложки меда;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 1 щепотка соли;– 3 столовые ложки грецкого ореха;– 3 столовые ложки сухой клюквы или изюма.

Приготовление:

Всыпьте в глубокую миску 500 граммов муки. Добавьте щепотку соли, 1 чайную ложку разрыхлителя и 250 миллилитров теплой воды. Перемешайте. Влейте туда же 3 столовых ложки подсолнечного масла и снова перемешайте. Смешайте мак с сахаром в пропорции 2:1, чтобы получился 1 стакан. Оставьте 2 столовых ложки мака, чтобы украсить калиту. Высыпьте мак с сахаром в миску до теста. Добавьте 3 столовые ложки клюквы или изюма. Хорошо вымесите тесто, сформируйте шар и оставьте в миске, покрытой полотенцем, на 20 минут. После этого возьмите шар из теста и аккуратно руками сделайте отверстие посередине, придавая калите формы. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите калиту, аккуратно расправив. Украсьте ее маком и изюмом. Поставьте запекаться на 30 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо смажьте медом с помощью силиконовой кисточки.