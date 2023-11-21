По своей форме штолен должен напоминать обернутого в пеленки Христа. После выпечки его кладут в пергамент и откладывают до Рождества.

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Дрезденский штолен – простой рецепт

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6


Приготовьте ароматный штолен на Рождество / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. За день до выпечки штолена промойте орехи и сухофрукты. Разложите на полотенце, чтобы все подсохло. После этого перемешайте и залейте алкоголем или соком на 1,5 – 2 часа,
  2. В день приготовления замешайте опару – 200 миллилитров теплого молока, 60 граммов дрожжей и по 1 чайной ложке муки и сахара.
  3. Когда опара немного подойдет, начните замешивать тесто. Просейте в миску к опаре муку, добавьте сахар, желток, цедру, ванильный сахар, соль и масло комнатной температуры. Вымешайте до гладкости и добавьте орехи и сухофрукты.
  4. Накройте тесто полотенцем и отставьте на 2 – 2,5 часа. Когда оно подрастет, сформуйте штолены и снова накройте и оставьте на час.
  5. Запекайте штолены в разогретой до 170 градусов духовке 45 – 50 минут. Горячую выпечку полейте растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой. Сразу после этого заверните в пергамент и ждите Рождества.