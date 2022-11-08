Идеальный картофель в мундире за 5 минут: рецепт в микроволновке

8 ноября 2022 , 14:54
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Источник:

инстаграмм Анита Луценко

Украинская ведущая и тренер Анита Луценко поделилась с читателями рецептом, как быстро и без лишних трудностей приготовить картофель в мундире.

Главной хитростью этого рецепта является микроволновка, ведь именно в ней Анита советует готовить картошку. Полезный лайфхак с картофелем пригодится в хозяйстве каждому, ведь такой метод готовить становится еще проще.

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К картофелю в мундире можно подать свежий салат, нарезанную сельдь или запеченную курочку. Это универсальный гарнир, который отлично сочетается с различными продуктами. Попробуйте приготовить картофель в мундире дома за 5 минут с помощью микроволновки и вы будете удивлены, какой вкусной она получится.

Рецепт картофеля в мундире в микроволновке.

  • Время: 5 минут
Ингредиенты:
– помытый картофель;
– салфетки;
– вода.

Приготовление:

  • Тщательно помойте картофель от грязи под проточной водой.
  • Оберните каждую картофелину мокрой салфеткой и отправьте в микроволновку.
  • Выставьте время: 5 минут и начните приготовление.
  • Через отведенное время ваш картофель будет готов, нужно только снять салфетку, а ее переложить в тарелку.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак