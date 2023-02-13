Чтобы вы с легкостью могли приготовить кекс дома, мы подобрали простой и доступный рецепт, а начинку выбирайте по вкусу.

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Домашний кекс отлично подходит с ароматным чаем, кофе, домашним компотом, или другим любимым напитком.

Рецепт кекса с любой начинкой

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем (долго взбивать не нужно).
  • Добавляем сметану и растопленное масло, хорошо перемешиваем.
  • Просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Замешиваем тесто.
  • Добавляем начинку: клюкву, изюм или другие продукты. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.
  • Перекладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
  • После приготовления кекс можно дополнительно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.

Приятного аппетита!