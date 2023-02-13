Чтобы вы с легкостью могли приготовить кекс дома, мы подобрали простой и доступный рецепт, а начинку выбирайте по вкусу.

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Домашний кекс отлично подходит с ароматным чаем, кофе, домашним компотом, или другим любимым напитком.

Рецепт кекса с любой начинкой

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов сахара;

– ванильный сахар;

– 130 граммов сметаны (йогурта или кефира);

– 50 граммов сливочного масла;

– 230 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста.

Приготовление:

К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем (долго взбивать не нужно).

Добавляем сметану и растопленное масло, хорошо перемешиваем.

Просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Замешиваем тесто.

Добавляем начинку: клюкву, изюм или другие продукты. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.

Перекладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

После приготовления кекс можно дополнительно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.

Приятного аппетита!