Кекс к чаю – универсальный рецепт домашней выпечки
13 февраля 2023, 15:41Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Самый простой рецепт домашней выпечки – кекс. Он настолько универсален, что к нему подойдут любые приложения: изюм, сушеная клюква, орешки или шоколадная крошка.
Чтобы вы с легкостью могли приготовить кекс дома, мы подобрали простой и доступный рецепт, а начинку выбирайте по вкусу.
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Домашний кекс отлично подходит с ароматным чаем, кофе, домашним компотом, или другим любимым напитком.
Рецепт кекса с любой начинкой
- Время: 80 минут
- Порции: 4 – 6
– 2 куриных яйца;
– 100 граммов сахара;
– ванильный сахар;
– 130 граммов сметаны (йогурта или кефира);
– 50 граммов сливочного масла;
– 230 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста.
Приготовление:
- К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем (долго взбивать не нужно).
- Добавляем сметану и растопленное масло, хорошо перемешиваем.
- Просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Замешиваем тесто.
- Добавляем начинку: клюкву, изюм или другие продукты. Также можно добавить шоколад, цедру лимона, сухофрукты, ягоды, фрукты.
- Перекладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
- После приготовления кекс можно дополнительно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.
Приятного аппетита!