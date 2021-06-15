Что такое кленовый сироп и как его использовать: советы кондитера

Кондитер Лиза Глинская частенько получает много вопросов от поклонников и читателей о кленовом сиропе. Поскольку в Украине он пока не слишком популярен, девушка решила больше рассказать с чего его делают, почему он полезен и с чем его едят.

Кленовый сироп – это заменитель сахара. Наиболее популярен кленовый сироп в США и Канаде. К нам он пришел именно из этих стран.

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В Украине редко используют кленовый сироп, а вот в Канаде – это традиционное лакомство к столу.

Из чего делают кленовый сироп

Само название лакомства подсказывает нам, что его изготавливают из клена, точнее, из сока сахарного клена который растет в Северной Америке. Этот сок сначала выпаривают, а дальше сгущают.

Чтобы получить кленовый сироп, возраст деревьев должен достигать от 10 до 80 лет. Именно из-за этого фактора цена на настоящий кленовый сироп такая большая – от 200 – 300 гривен за бутылку 250 миллилитров.

Польза кленового сиропа

Кленовый сироп – отличный заменитель сахара, ведь он очень сладкий. Но в отличие от обычного белого сахара, он не теряет свои полезные витамины и микроэлементы - калий, кальций, железо, после термической обработки.



Кленовый сироп / Фото 1000 меню

Сладкий вкус сиропа обеспечивает декстроза, а еще он низкокалорийный и приятный на вкус. Также в кленовый сироп не добавляют консервантов, красителей и ароматизаторов.

С чем есть кленовый сироп

Кленовый сироп добавляют в каши, вафли, мороженое, к блинам и оладьям. Также он прекрасно сочетается с кофе, чаем и сладкими напитками. Сироп можно использовать в приготовлении различных кремов, муссов, готовить панна-коту и желе.



Оладьи с кленовым сиропом / Фото Мари Клэр

Поскольку сироп дорогой, его часто подделывают. Будьте внимательны, если в составе кленового сиропа есть перечисленные красители, сахар – это подделка, которая может испортить вам не только настроение и вкус, но и здоровье!