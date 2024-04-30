Важно не ошибиться: узнайте, когда можно есть кулич на Пасху

Верующие будут отмечать Пасху 5 мая. Одним из символов воскресения Иисуса Христа является паска.

Однако многих беспокоит вопрос, можно ли есть ее до воскресенья. Ведь, в частности, дети могут захотеть попробовать ароматную выпечку раньше.

Будет вкусно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Можно ли есть кулич до Пасхи

Чтобы узнать, можно ли есть кулич раньше Пасхи, нужно оглянуться на традиции и обычаи наших предков.

Накануне Пасхи отмечают Страстную неделю. Каждый день напоминает о последних днях мирской жизни Иисуса до его распятия. Именно поэтому на последнюю неделю приходятся самые строгие ограничения 40-дневного поста.

Речь идет о полном воздержании от употребления большого количества пищи. Разрешены только сырые и отварные овощи, а также хлеб и вода.



Пасха – символ Пасхи / Фото unsplash

Кроме этого, Страстная неделя символизирует страдания Христа, который умер за наши грехи. Строгие посты подталкивают к духовным изменениям – не время думать о физическом, в частности, это касается еды. Поэтому лучше не есть кулич до Пасхи, если вы придерживаетесь поста.

Если же вы не постились, а кулич для вас не более чем вкусная выпечка, тогда уже решайте самостоятельно, есть ли его. Однако помните, что пасхальный кулич – это символ долгожданного торжества, поэтому многие едят его уже во время Пасхи, чтобы не испортить себе праздничное настроение.