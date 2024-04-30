Важливо не помилитися: дізнайтеся, коли можна їсти паску на Великдень

Однак багатьох турбує питання, чи можна їсти її до неділі. Адже, зокрема, діти можуть захотіти скуштувати ароматну випічку раніше.

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Чи можна їсти паску до Великодня

Щоб дізнатися, чи можна їсти паску раніше Великодня, потрібно озирнутися на традиції та звичаї наших предків.

Напередодні Великодня відзначають Страсний тиждень. Кожен день нагадує про останні дні мирського життя Ісуса до його розп'яття. Саме тому на останній тиждень припадають найсуворіші обмеження 40-денного посту.

Мовиться про повне утримання від вживання великої кількості їжі. Дозволені лише сирі та відварені овочі, а також хліб та вода.



Паска – символ Великодня / Фото unsplash

Окрім цього, Страсний тиждень символізує страждання Христа, який помер за наші гріхи. Суворі пости підштовхують до духовних змін – не час думати про фізичне, зокрема, це стосується їжі. Тому краще не їсти паску до Великодня, якщо ви дотримуєтеся посту.

Якщо ж ви не постили, а паска для вас не більше ніж смачна випічка, тоді вже вирішуйте самотужки, чи їсти її. Проте пам'ятайте, що великодня паска – це символ довгоочікуваної урочистості, тож багато хто їсть її вже під час Великодня, щоб не зіпсувати собі святковий настрій.