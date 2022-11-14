Домашнее кокосовое печенье может стать ярким вкусовым дополнением к любому перерыву на работе. Их приготовление не требует много времени или особых навыков, но вкус особенный настолько, что хочется пробовать их снова и снова. Если ваш перерыв на отдых ограничен – будьте внимательны, ведь с кокосовым печеньем и любимым напитком очень легко потерять счет времени.

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Быстрый рецепт кокосового печенья

Время: 25 минут

Порций: 4

Вкусный десерт своими руками / Фото Cookbook

Ингредиенты:

300 грамм кокосовой стружки;

120 грамм сахара для выпечки;

4 яичных белка;

щепотка морской соли.

Приготовление:

Взбиваем белки с солью в пышную пену. Постепенно добавляем к ним сахар, не перестаем помешивать. Аккуратно добавляем в массу кокосовую стружку и тщательно перемешиваем. Застилаем противень пергаментной бумагой, формируем печенье и выкладываем на противень. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем печенье 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!