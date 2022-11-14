Отдых должен быть вкусным: быстрый рецепт кокосового печенья

14 ноября 2022 , 20:50
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Источник:

Papilot

Перерыв на чай или кофе – это всегда хорошая идея, чтобы перевести дыхание в быстром ритме жизни. Чтобы подсластить напитки, всегда стоит иметь под рукой какое-нибудь лакомство.

Домашнее кокосовое печенье может стать ярким вкусовым дополнением к любому перерыву на работе. Их приготовление не требует много времени или особых навыков, но вкус особенный настолько, что хочется пробовать их снова и снова. Если ваш перерыв на отдых ограничен – будьте внимательны, ведь с кокосовым печеньем и любимым напитком очень легко потерять счет времени.

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Быстрый рецепт кокосового печенья

Время: 25 минут

Порций: 4

Вкусный десерт своими руками / Фото Cookbook

Ингредиенты:

  • 300 грамм кокосовой стружки;
  • 120 грамм сахара для выпечки;
  • 4 яичных белка;
  • щепотка морской соли.

Приготовление:

  1. Взбиваем белки с солью в пышную пену.
  2. Постепенно добавляем к ним сахар, не перестаем помешивать.
  3. Аккуратно добавляем в массу кокосовую стружку и тщательно перемешиваем.
  4. Застилаем противень пергаментной бумагой, формируем печенье и выкладываем на противень.
  5. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем печенье 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська