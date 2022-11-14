Отдых должен быть вкусным: быстрый рецепт кокосового печенья
14 ноября 2022 , 20:50Читати новину українською
Источник:Papilot
Перерыв на чай или кофе – это всегда хорошая идея, чтобы перевести дыхание в быстром ритме жизни. Чтобы подсластить напитки, всегда стоит иметь под рукой какое-нибудь лакомство.
Домашнее кокосовое печенье может стать ярким вкусовым дополнением к любому перерыву на работе. Их приготовление не требует много времени или особых навыков, но вкус особенный настолько, что хочется пробовать их снова и снова. Если ваш перерыв на отдых ограничен – будьте внимательны, ведь с кокосовым печеньем и любимым напитком очень легко потерять счет времени.
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Быстрый рецепт кокосового печенья
Время: 25 минут
Порций: 4
Вкусный десерт своими руками / Фото Cookbook
Ингредиенты:
- 300 грамм кокосовой стружки;
- 120 грамм сахара для выпечки;
- 4 яичных белка;
- щепотка морской соли.
Приготовление:
- Взбиваем белки с солью в пышную пену.
- Постепенно добавляем к ним сахар, не перестаем помешивать.
- Аккуратно добавляем в массу кокосовую стружку и тщательно перемешиваем.
- Застилаем противень пергаментной бумагой, формируем печенье и выкладываем на противень.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем печенье 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!