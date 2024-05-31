Кому нельзя пить кофе: для кого важны эти ограничения

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Его уникальный вкус и аромат делают его любимым выбором для многих людей, однако не всем можно его пить.

Кофе способен бодрить, улучшать настроение и повышать работоспособность, сообщает Вкусно 24. Однако не всем людям можно употреблять этот напиток.

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Беременные женщины

Беременным женщинам следует быть осторожными с кофе. Чрезмерное потребление кофеина во время беременности может привести к негативным последствиям для плода, таких как преждевременные роды или низкий вес при рождении. Врачи рекомендуют ограничить потребление кофеина до 200 миллиграммов в день, что эквивалентно одной-двум чашкам кофе.

Особенно популярный напиток / Фото unsplash

Люди с тревожными расстройствами

Кофеин является стимулятором центральной нервной системы, что может ухудшить симптомы тревожных расстройств. Люди, страдающие паническими атаками или другими формами тревоги, могут почувствовать ухудшение своего состояния после употребления кофе. В таких случаях стоит рассмотреть альтернативы, которые не содержат кофеина.

Дети и подростки

Дети и подростки являются еще одной группой, которой не рекомендуется употреблять кофе. Их организмы более чувствительны к воздействию кофеина, что может привести к нарушениям сна, тревожности и другим негативным последствиям. Родителям следует ограничивать доступ детей к напиткам, содержащим кофеин.

Чем заменить кофе

Зеленый чай содержит меньше кофеина по сравнению с кофе, но все же обеспечивает бодрость и энергию. Он богат антиоксидантами, которые полезны для здоровья сердца. Еще один вариант – цикорий. Корень цикория обжаривается и используется как заменитель кофе. Этот напиток имеет схожий вкус с кофе, но не содержит кофеина. Горячий шоколад или какао – это также отличный способ заменить кофе. Какао богато магнием и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца и улучшающими настроение.

Как приготовить какао

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.– 2 столовые ложки какао-порошка;– 2 столовые ложки сахара (можно корректировать)– 1 стакан молока (обычного или растительного);– четверть стакана воды;– щепотка соли.

Приготовление:

Смешайте сухие ингредиенты: В небольшой кастрюле смешайте какао-порошок, сахар и щепотку соли. Добавьте четверть стакана воды и хорошо перемешайте, чтобы получить однородную пасту. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Это поможет растворить сахар и какао. Постепенно вливайте молоко, продолжая помешивать. Нагревайте какао, не доводя до кипения, пока оно станет горячим. Если вы любите ванильный вкус, добавьте несколько капель ванильного экстракта и хорошо перемешайте. Перелейте какао в вашу любимую чашку и наслаждайтесь.

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