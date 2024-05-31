Кофе способен бодрить, улучшать настроение и повышать работоспособность, сообщает Вкусно 24. Однако не всем людям можно употреблять этот напиток.
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Беременные женщины
Беременным женщинам следует быть осторожными с кофе. Чрезмерное потребление кофеина во время беременности может привести к негативным последствиям для плода, таких как преждевременные роды или низкий вес при рождении. Врачи рекомендуют ограничить потребление кофеина до 200 миллиграммов в день, что эквивалентно одной-двум чашкам кофе.
Особенно популярный напиток / Фото unsplash
Люди с тревожными расстройствами
Кофеин является стимулятором центральной нервной системы, что может ухудшить симптомы тревожных расстройств. Люди, страдающие паническими атаками или другими формами тревоги, могут почувствовать ухудшение своего состояния после употребления кофе. В таких случаях стоит рассмотреть альтернативы, которые не содержат кофеина.
Дети и подростки
Дети и подростки являются еще одной группой, которой не рекомендуется употреблять кофе. Их организмы более чувствительны к воздействию кофеина, что может привести к нарушениям сна, тревожности и другим негативным последствиям. Родителям следует ограничивать доступ детей к напиткам, содержащим кофеин.
Чем заменить кофе
Зеленый чай содержит меньше кофеина по сравнению с кофе, но все же обеспечивает бодрость и энергию. Он богат антиоксидантами, которые полезны для здоровья сердца. Еще один вариант – цикорий. Корень цикория обжаривается и используется как заменитель кофе. Этот напиток имеет схожий вкус с кофе, но не содержит кофеина. Горячий шоколад или какао – это также отличный способ заменить кофе. Какао богато магнием и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца и улучшающими настроение.
Как приготовить какао
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте сухие ингредиенты:
- В небольшой кастрюле смешайте какао-порошок, сахар и щепотку соли.
- Добавьте четверть стакана воды и хорошо перемешайте, чтобы получить однородную пасту.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Это поможет растворить сахар и какао.
- Постепенно вливайте молоко, продолжая помешивать. Нагревайте какао, не доводя до кипения, пока оно станет горячим.
- Если вы любите ванильный вкус, добавьте несколько капель ванильного экстракта и хорошо перемешайте.
- Перелейте какао в вашу любимую чашку и наслаждайтесь.