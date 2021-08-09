Коренные народы Украины: что любят есть и готовить в Крыму – аутентичные рецепты

Коренными народами в Украине кроме собственно украинцев являются крымские татары, караимы и крымчаки. До наших дней удалось сохранить их особую культуру и невероятные рецепты, которые мы вспоминаем в Международный день коренных народов.

На законодательном уровне закреплено официальный статус коренных народов Украины. К ним относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Этим народам пришлось нелегко спустя годы преследования и уничтожения культуры, однако им удалось не только выжить, но и сохранить старинные рецепты своего народа.

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Крымские татары

Другое название этого народа – крымчане, как этнос они сформировались на Крымском полуострове. Это потомки разных народов, которые в определенный период переселялись на остров: тавров, скифов, киммерийцев, сарматов, греков, аланов, готов, гуннов, римлян, хазар, половцев, печенегов и татар. Кухня крымских татар формировалась на основе их географического расположения. Крым – это край, богатый растительностью, мясом, овощами и фруктами.

Аутентичная крымская кухня / Фото Инфо-центр

Хлеб для них – это священная пища, он присутствует на каждой трапезе. Среди мяса крымские татары чаще всего выбирают птицу, баранину или конину. Известным блюдом является шиш-кебаб – это шашлык из баранины, конины или индейки, который долго маринуют.

Еще одним особенным блюдом является долма. Оно похоже на украинские голубцы, его готовят из специального фарша из баранины и заворачивают в виноградные листья. Среди овощных блюд стоит отметить имам-баилды – фаршированные баклажаны, к которым добавляют перец, помидоры, лук, чеснок и петрушку.

Татарские сладости ассоциируются с медом. Знаменитая пахлава – это сладкая выпечка ромбовидной формы из многослойного теста с медом и орехами. Также крымские татары любят готовить варенье из лепестков роз.

Сочно и вкусно / Фото Сookpad.com

Караимы

Тюркоязычные караимы – коренные жители Крымского полуострова. Их предки – это племена, которые базировались на полуострове в VIII-IX веке. Исследования подтверждают прямую и непосредственную генетическую связь караимов с хазарами. Рецепты караимского народа передавались от поколения к поколению и дошли до наших дней.

Караимы – этнос, который непосредственно занимался скотоводством и в силу культурных традиций не употребляет свинину. Главный ингредиент их блюд – баранина, также они готовят и говядину. Приготовление их мясных блюд соответствует кочевому образу жизни. К примеру, сохранился рецепт, согласно которого сырую баранью ногу привязывали к седлу, на солнце и ветру мясо вялилось. Бараньи язычки вялили на воздухе в тени.

Гостеприимная трапеза / Фото Kavun.City

Одно из самых легендарных блюд караимского народа – пирожки с мясом баранины. Хрустящие пирожки из слоеного теста, для приготовления которого используется курдючных жир, а в роли начинки здесь рубленое сырое баранье мясо.

В рецептах сладких блюд много меда и грецких орехов. Популярным сладким лакомством является Акъалва – это белая халва, изготовленная из сахара и орехов.

Знаменитые пирожки / Фото Kavun.City

Крымчаки

Это отдельная этническая группа еврейского населения. Они начали заселять Крым в XIV-XVI веках. Их быт имеет много обычаев и традиций татар. Кухня крымчаков чрезвычайно вкусная.

Известный суп шорва варится на овощном и бобовом отварах. К супу добавляют "ушки" – маленькие пельмени с мясом. Мясные блюда часто готовят из баранины или говядины. Известные блюда Тавете и Боран – тушеное мясо с рисом. Также крымчаки любили смаковать травяным чаем и кофе.

Караимская выпечка – нежная и сочная / Фото Крымская кухня