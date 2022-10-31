Интересное сочетание: котлеты из говядины и курятины

Сочетания помогают раскрыть самые лучшие стороны привычных продуктов. Так, недооцененная комбинация говядины и курятины может произвести настоящий фурор за столом. Главное – знать секрет их приготовления.

Благодаря насыщенному вкусу говядины и нежности курятины этот дуэт прекрасно подходит для приготовления знакомого всем с детства блюда – котлет. При этом они получаются настолько особенными, что, приготовив их хотя бы раз, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.

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Секрет приготовления специальных котлет

Котлеты из говядины и курятины получаются сочными, но не жирными. Чтобы достичь этого эффекта, выбирайте переднюю часть говяжьей грудины или межреберную часть. Курятина тоже не должна быть сухой. Лучше всего для рецепта подойдет филе бедра или ножки.

Но если времени на подготовку мяса и фарша не хватает, есть готовое решение – качественный и свежий фарш "Ассорти" от ТМ Skott Smeat. В нем уже соединены фермерская говядина и отборная курятина.



В фарше "Ассорти" от ТМ Skott Smeat соединены фермерская говядина и отборная курятина / Фото Skott Smeat

Следует отметить, что продукция Skott Smeat отвечает международным стандартам качества. Собственная ветеринарная служба проводит регулярный строгий аудит поставщиков, а мясо экспортируется за пределы Украины. Поэтому, покупая Skott Smeat, вы получаете безопасный продукт, в качестве которого можете быть уверены. А приготовить его вкусно поможет наш рецепт!

Рецепт домашних котлет из говядины и курицы.

Время приготовления: 30 минут

Порции: 4



Вы неоднократно повторите этот рецепт / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

упаковка фарша "Ассорти" от ТМ Skott Smeat;

2 ломтика белого хлеба;

половина большого репчатого лука;

100 миллилитров молока или сливок;

1 куриное яйцо;

масло для жарки;

мука для панировки;

соль;

щепотка мускатного ореха;

черный молотый перец.

Приготовление:

Замочите хлеб в молоке или сливках на несколько минут. Лук натрите на мелкой терке. Фарш "Ассорти" из говядины и курятины сдобрите специями, луком и перемешайте. Именно мускатный орех подчеркнет вкус мяса и придаст ему особые нотки. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Смешайте фарш с хлебом и молоком, выбейте яйцо и снова перемешайте. Сформируйте небольшие котлеты и обваляйте их в муке. Обжаривайте их на сковороде с обеих сторон до готовности (по 5 – 7 минут с каждой стороны). Переложите сочные котлеты на тарелку и подавайте на стол.

Приятного аппетита!