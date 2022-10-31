Завдяки насиченому смаку яловичини та ніжності курятини цей дует чудово підходить для приготування знайомої всім із дитинства страви – котлет. При цьому вони виходять настільки особливими, що, приготувавши їх бодай раз, ви будете повертатися до цього рецепту знову і знову.

Читайте також Яловичина vs телятина: яке м'ясо обрати

Секрет приготування особливих котлет

Котлети з яловичини та курятини виходять соковитими, але не жирними. Щоб досягнути цього ефекту, обирайте передню частину яловичої грудини або міжреберну частину. Курятина теж не повинна бути сухою. Найкраще для рецепта підійде філе стегна або ніжки.

Та якщо часу на підготовку м’яса та фаршу бракує, маємо готове рішення – якісний і свіжий фарш "Асорті" від ТМ Skott Smeat. У ньому вже поєднані фермерська яловичина та відбірна курятина.



У фарші "Асорті" від ТМ Skott Smeat поєднані фермерська яловичина та відбірна курятина / Фото Skott Smeat

Варто зауважити, що продукція Skott Smeat відповідає міжнародним стандартам якості. Власна ветеринарна служба проводить регулярний строгий аудит постачальників, а саме м'ясо експортують за межі України. Тож, купуючи Skott Smeat, ви отримуєте безпечний продукт, у якості якого можете бути впевнені. А приготувати його смачно допоможе наш рецепт!

Рецепт домашніх котлет із яловичини та курятини

Час приготування: 30 хвилин

Порції: 4



Ви неодноразово повторите цей рецепт / Фото Shutterstock

Інгредієнти: упаковка фаршу "Асорті" від ТМ Skott Smeat;

2 скибки білого хліба;

половина великої ріпчастої цибулі;

100 мілілітрів молока або вершків;

1 куряче яйце;

олія для смаження;

борошно для панірування;

сіль;

дрібка мускатного горіха;

чорний мелений перець.

Приготування:

Замочіть хліб у молоці чи вершках на кілька хвилин. Цибулю натріть на дрібній тертці. Фарш "Асорті" із яловичини та курятини присмачте спеціями, цибулею і перемішайте. Саме мускатний горіх підкреслить смак м’яса та надасть йому особливих ноток. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Змішайте фарш з хлібом та молоком, вибийте яйце та знову перемішайте. Сформуйте невеликі котлети та обваляйте їх у борошні. Обсмажуйте їх на сковорідці з обох сторін до готовності (по 5 – 7 хвилин з кожного боку). Перекладіть соковиті котлети на тарілку та подавайте до столу.

Смачного!