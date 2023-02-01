Вариантов просто уйма: что можно сделать с белками

Часто возникает ситуация, что у нас остается немало яичного белка. Если вы любите сладкое – то долго искать варианты его применения вам не придется.

Если после приготовления какого-нибудь блюда у вас осталось много яичных белков, то их дальнейшее добавление маленькими порциями в утренний омлет – далеко не единственное решение. Немножко уловок позволят вам приготовить много сладкого лакомства, из которого вам только нужно выбрать любимое.

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Що можна приготувати з білків

Первая опция, которая сразу приходит в голову – меренга. Но есть другие варианты, которые требуют меньше времени и усилий, например безе.

Немного фантазии – и белки превращаются в десерт / Фото HuffPost

Также можно остановить свой выбор на торте в стиле омбре, который имеет не только фантастический вкус, но и потрясающий вид. Конечно, придется немного поработать, но результат стоит каждой потраченной секунды.

Если же долго возиться не хочется, то можно приготовить шоколадно-белковый пирог, ингредиенты для которого точно есть у вас дома. Он имеет очень сбалансированный вкус и идеально подходит кофе или чаю.