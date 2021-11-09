На кухне у "Друзей": в Украине издали кулинарную книгу из культового сериала

Сериал "Друзья" – один из самых известных ситкомов в мире, рассказывающий об истории шести друзей, проживающих в Нью-Йорке. В сериале была особенная и душевная атмосфера, которая создавалась и благодаря общим угощениям и трапезам в гостях у Моники или Роса. Издательство комиксов и арт-буков Mal'opus выпустило сборник рецептов, которые готовили в известной истории.

Особенностью кулинарной книги является то, что теперь каждый может почувствовать себя героем сериала "Друзья" и углубиться в эту драйвовую атмосферу. В книгу вошли популярные рецепты по ситкому, а у каждого рецепта указан номер серии, в которой его готовили.

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Здесь можно найти любимый рождественский сэндвич Роса с индейкой пастрами, две любимые пиццы Джо, суп с лапшой от Фиби, яйца а-ля Чендлер, гарнир от Рэйчел и любимую выпечку Моники.

Особая книга / Фото zaxid.net

Если вы опытный шеф, как Моника Геллер, новичок в ресторанном деле, как Фиби Буффе, или просто большой ценитель пищи, как Джои Триббиани, книга рецептов по мотивам сериала "Друзья" подскажет множество интересных блюд для всякого повара!

– отмечает украинское издательство комиксов и арт-буков Mal'opus.

Передана невероятная атмосфера / Фото zaxid.net

Составительницей рецептов является шеф-кухарка Аманда Йи. Впервые книгу выпустили в США осенью 2020 года.

Можно снова погрузиться в любимые эпизоды / Фото zaxid.net

В этом году издательство комиксов и арт-буков Mal'opus опубликовало ее на украинском языке. Стоимость книги на сайте издательства составляет 400 грн.