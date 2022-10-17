Экономим время, усилия и нервы: подборка полезных "кухонных" лайфхаков для каждой хозяйки

Кухня – это место, где каждый из нас проводит немало времени. Поскольку время и энергия сегодня являются наиболее ценным нашим ресурсом, всегда следует изучать способы облегчить себе жизнь и сократить продолжительность привычных процессов.

Если вы регулярно готовите и обладаете кулинарным опытом, то вам уже точно известны несколько интересных приемов, которые облегчают жизнь. Организация пространства, хранение продуктов, уход за принадлежностями, упрощение сложных рецептов – это позволяет сэкономить время и нервы и направить их на другие дела.

Кстати Вкусный деликатес по доступной цене: готовим фаршированные голени с грибами

Впрочем, кухня – это место, где учиться нужно постоянно, ведь существует множество способов облегчить себе жизнь и не стоит отказываться от них заранее. Рассмотрим некоторые лайфхаки, которые могут быть полезны для "арсенала" даже опытной хозяйки.

Хранение трав

Все мы готовим травы на зиму, это позволяет получить витаминный заряд и почувствовать уют теплых дней. Облегчить жизнь позволит хранить травы порциями.

Удобное хранение / Фото The Kitchen

Это очень сэкономит время и усилия во время приготовления, а также гарантирует эффективное использование пространства в морозильнике, которого и так всегда не хватает.

Безопасная доска

Как известно, на деревянных досках могут скапливаться бактерии, которые способны вызвать пищевое отравление. Избежать этого поможет правильный уход за девайсом.

Безопасность – превыше всего / Фото The Kitchen

Все, что для этого нужно – половинка лимона и крупная соль. Несколько простых движений, ополаскивание водой – и ваша доска безопасна для использования.

Простой уход за чугунной сковородкой

Чугунная сковорода – отличный и удобный девайс, о сохранении которого стоит позаботиться. Иногда вследствие мытья и недостаточной просушки сковорода покрывается ржавчиной, что может огорчить.

Простая чистка / Фото The Kitchen

Чтобы не тратить время на поиск решения проблемы, время от времени используйте вместо средства для мытья посуды поваренную соль. Этот прием гарантирует, что вашей сковороде ничего не будет угрожать.

Сохранение мороженого

Подтаявшее после дороги из магазина мороженое выглядит уже на так аппетитно. Нужно найти способ, который помешает температуре повлиять на этот продукт, и, на первый взгляд, задача выглядит нереальной.

Бережем мороженое от таяния / Фото The Kitchen

На самом деле решение очень простое – пузырчатая пленка. Это хороший изолятор, который поможет сберечь аппетитность мороженого по дороге домой.