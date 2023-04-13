Соблюдение традиций – очень важная часть культуры, особенно когда это касается праздников. 24 канал делится семейным рецептом пасхи, которым пользовались еще наши бабушки.
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Рецепт старинной пасхи
Время: 4 часа
Порций: 4
Пасха – это всегда преданность традициям / Фото pexels
Ингредиенты:
– 100 грамм быстрорастворимых дрожжей;
– пол литра молока;
– 1 килограмм муки;
– 10 желтков;
– 200 грамм масла;
– 300 грамм сахара;
– 150 грамм изюма;
– пол чайной ложки соли;
– цедра из 1 лимона;
– цедра из 1 апельсина.
Приготовление:
- Для начала следует взвесить и отмерить все ингредиенты.
- Чтобы сделать рыхлое тесто, необходимо приготовить опару. Для этого берем теплое молоко, несколько ложек сахара (из отмеренных) и 200 грамм муки. Опара должна иметь консистенцию густой сметаны.
- Перемешайте все компоненты, чтобы не было комочков и оставьте в теплом месте.
- Масса должна подняться вдвое.
- Промойте изюм и высушите бумажным полотенцем.
- Протрите желтки с сахаром и добавьте соль, цедру апельсина и лимона.
- После того как опара подрастет, вбросьте изюм и постепенно (по несколько ложек) муку.
- Замесите тесто, оно должно немного прилипнуть к рукам.
- Важно! Тесто необходимо месить руками хотя бы 30 минут.
- Тесто поставьте в теплое место на 1,5 часа, когда оно подрастет, обомните его и оставьте еще на 1 час.
- После того как тесто снова вырастет, разложите его в формы на 1/3 и снова дайте подняться в два раза.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до сухой зубочистки.