Ждать долго не нужно: быстрый способ запечь курочку в духовке

Курочка – это любимое мясо, которое мы готовим часто и разнообразными способами. Если нет времени, то всегда можно найти способ, который ускорит приготовление блюда.

Время – ресурс, который нужно ценить, поэтому его экономия на приготовлении блюд всегда уместна. Тем более, когда в условиях отключения света возможности долго готовить может просто не быть.

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Обычно запекание курочки занимает много времени, но это не всегда так. Есть метод, который позволит сэкономить до 30 минут и подать блюдо на стол без долгого ожидания.

В чем секрет быстрого приготовления

Обычно мы запекаем курочку целиком, предварительно смазав специями. Аппетитный вид блюда гарантирован, но в этом случае придется ждать.

Лучшее мясо / Фото Pexels

Когда времени не хватает, можно воспользоваться простым лайфхаком: разрезать курицу по позвоночнику пополам и разложить. Это существенно сократит время приготовления и гарантирует, что все мясо будет хорошо пропечено.

Если вы приобрели курочку заранее, то хорошим решением будет посолить кожуру и оставить курицу на нижней полке холодильника. Этот прием позволит получить невероятно хрустящую корочку.

Опытные кулинары также советуют дать курочке "отдохнуть" 15 – 20 минут после приготовления. Немного терпения сохранит сочность мяса, ведь волокна станут более мягкими после понижения температуры.