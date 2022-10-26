Свое всегда лучше: как приготовить собственную панировку для курочки

Вкусная сочная курочка в хрустящей панировке – это особое блюдо, которое любит смаковать каждый из нас. В этом случае панировка – один из главных факторов, поэтому следует научиться делать этот компонент самостоятельно.

Курочка в панировке является универсальным решением для любого гарнира и смакует абсолютно всем. Готовить это блюдо легко, но без хорошей панировки результат будет не столь идеальным, как бы нам этого хотелось. Чтобы не надеяться на качество купленного продукта, стоит готовить панировку собственными силами.

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Для этого можно воспользоваться рецептом панировки, который был опубликован в Chicago Tribune.

Готовим собственную панировку и курочку

Хорошая панировка – залог идеального результата / Фото Unsplash

"Секретные" ингредиенты:

2/3 столовой ложки соли;

1/2 столовой ложки тимьяна;

1/2 столовой ложки базилика;

1/3 столовой ложки орегано;

1 столовая ложка соли сельдерея;

1 столовая ложка черного перца;

1 столовая ложка горчичного порошка;

4 столовые ложки паприки;

2 столовые ложки сушеного чеснока;

1 столовая ложка молотого имбиря;

3 столовые ложки белого перца.

Приготовление:

В отдельной миске смешиваем муку, зелень и специи. В другой миске смешиваем яйца и пахту. Замачиваем курочку в этой смеси на 20 – 30 минут. Вынимаем курочку и даем лишней жидкости стечь. Кусочки курочки обваливаем в муке со специями. Выкладываем курочку на решетку над противнем и оставляем на 20 минут. Разогреваем масло в большом сосуде. Жарим всего по несколько кусочков на раз, чтобы они не переполняли посуду. Жарить курочку нужно 15 – 18 минут, переворачивать следует только один раз. После приготовления курочку нужно положить на миску, застеленную бумажными полотенцами.

Приятного аппетита!