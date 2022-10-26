Курочка у паніровці є універсальним рішенням для будь-якого гарніру та смакує абсолютно усім. Готувати цю страву легко, але без гарної паніровки результат буде не таким ідеальним, як би нам цього хотілося. Щоб не покладати надій на якість купленого продукту, варто готувати паніровку власними силами.

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Для цього можна скористатися чудовим рецептом паніровки, який був опублікований у Chicago Tribune.

Готуємо власну паніровку та курочку

Добра паніровка – запорука ідеального результату / Фото Unsplash

"Секретні" інгредієнти:

2/3 столової ложки солі;

1/2 столової ложки чебрецю;

1/2 столової ложки базиліка;

1/3 столової ложки орегано;

1 столова ложка солі селери;

1 столова ложка чорного перцю;

1 столова ложка гірчичного порошку;

4 столові ложки паприки;

2 столові ложки сушеного часнику;

1 столова ложка меленого імбиру;

3 столові ложки білого перцю.

Приготування:

В окремій мисці змішуємо борошно, зелень та спеції. В іншій мисці змішуємо яйця та пахту. Замочуємо курочку у цій суміші на 20 – 30 хвилин. Виймаємо курочку та даємо зайвій рідині стекти. Шматочки курочки обвалюємо у борошні зі спеціями. Викладаємо курочку на решітку над деком та залишаємо на 20 хвилин. Розігріваємо олію у великій посудині. Смажимо лише по кілька шматочків на раз, щоб вони не переповнювали посуд. Смажити курочку треба 15 – 18 хвилин, перевертати слід лише один раз. Після приготування курочку треба покласти на миску, застелену паперовими рушниками.

Смачного!