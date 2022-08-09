Не только капусту: квасим редис и цветную капусту – узнайте удивительный рецепт

Когда вспоминаем о квашении, первыми в голову приходят капуста или огурцы, однако такими методами можно готовить не только их. Узнайте, как дешево и сердито заготовить на зиму редис и цветную капусту.

Квашение – это древний метод хранения овощей, основанный на брожении, во время которого образуется кислота, являющаяся консервантом овощной продукции. В этой статье мы поделимся нетипичными рецептами квашения: заквасим хрен, редис и цветную капусту.

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Квашеная редис с укропом

Редис – овощ который очень хорошо ферментируется. Его можно квасить целиком или сразу тонкими ломтиками, которые идеально подойдут для бутербродов или как дополнение к салатам.

Время: 7 дней

Порций: 2

Удивительный вкус / Фото haps

Ингредиенты:

2 – 3 одинаковых по размеру небольших пучков редиса;

половина пучка укропа;

2 – 3 зубчика чеснока;

несколько зерен черного перца;

рассол (готовится из расчета 1,5 столовых ложек соли на литр воды).

Приготовление:

Редис тщательно вымойте, оборвите листья и корни. На дно банки положите 2 – 3 веточки укропа, затем уложите редис. Добавьте чеснок (2 зубчика в банке или больше, если любите чеснок). Добавляем несколько горошин перца. Приготовьте рассол: холодную кипяченую воду смешайте с солью. Готовую редиску залейте и оставьте при комнатной температуре примерно на 7 дней. Время от времени вы можете открывать банку, не откручивая ее, чтобы дать образующемуся в процессе брожения углекислому газу выйти.

Пряная цветная капуста

Время: 7 – 10 дней

Порций: 2

Удивляем вкусом / Фото przyslijprzepi

Ингредиенты:

1 средняя цветная капуста;

пол свеклы;

2 – 3 зубчика чеснока;

1 перец чили;

рассол, приготовленный в такой пропорции: 1 столовая ложка соли на литр воды.

Приготовление: