Не только капусту: квасим редис и цветную капусту – узнайте удивительный рецепт
Источник:kuchnia
Когда вспоминаем о квашении, первыми в голову приходят капуста или огурцы, однако такими методами можно готовить не только их. Узнайте, как дешево и сердито заготовить на зиму редис и цветную капусту.
Квашение – это древний метод хранения овощей, основанный на брожении, во время которого образуется кислота, являющаяся консервантом овощной продукции. В этой статье мы поделимся нетипичными рецептами квашения: заквасим хрен, редис и цветную капусту.
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Квашеная редис с укропом
Редис – овощ который очень хорошо ферментируется. Его можно квасить целиком или сразу тонкими ломтиками, которые идеально подойдут для бутербродов или как дополнение к салатам.
Время: 7 дней
Порций: 2
Ингредиенты:
- 2 – 3 одинаковых по размеру небольших пучков редиса;
- половина пучка укропа;
- 2 – 3 зубчика чеснока;
- несколько зерен черного перца;
- рассол (готовится из расчета 1,5 столовых ложек соли на литр воды).
Приготовление:
- Редис тщательно вымойте, оборвите листья и корни.
- На дно банки положите 2 – 3 веточки укропа, затем уложите редис. Добавьте чеснок (2 зубчика в банке или больше, если любите чеснок). Добавляем несколько горошин перца.
- Приготовьте рассол: холодную кипяченую воду смешайте с солью.
- Готовую редиску залейте и оставьте при комнатной температуре примерно на 7 дней.
- Время от времени вы можете открывать банку, не откручивая ее, чтобы дать образующемуся в процессе брожения углекислому газу выйти.
Пряная цветная капуста
Время: 7 – 10 дней
Порций: 2
Ингредиенты:
- 1 средняя цветная капуста;
- пол свеклы;
- 2 – 3 зубчика чеснока;
- 1 перец чили;
- рассол, приготовленный в такой пропорции: 1 столовая ложка соли на литр воды.
Приготовление:
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В ошпаренную банку положите свеклу, чеснок, разрезанный пополам перец чили (без семян, если любите блюда средней остроты, с семенами, если любите большую остроту).
- Залейте овощи рассолом и закройте крышкой.
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Оставьте при комнатной температуре на 7 – 10 дней.
- Готовую цветную капусту лучше хранить в холодильнике.