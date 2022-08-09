Квашення – це стародавній метод зберігання овочів, що ґрунтується на бродінні, під час якого утворюється кислота, що є консервантом овочевої продукції. У цій статті ми поділимося нетиповими рецептами квашення: заквасимо хрін, редиску та цвітну капусту.

Читайте також Поживний перекус – що покласти у рюкзак

Квашений редис з кропом

Редиска – овоч який дуже добре ферментується. Її можна квасити цілком або відразу тонкими скибочками, які ідеально підійдуть для бутербродів або як доповнення до салатів.

Час: 7 днів

Порцій: 2

Дивовижний смак / Фото haps

Інгредієнти:

2 – 3 однакових за розміром невеликих пучків редиски;

половина пучка кропу;

2 – 3 зубчики часнику;

кілька зерен чорного перцю;

розсіл (готується з розрахунку 1,5 столових ложок солі на літр води).

Приготування:

Редиску ретельно вимийте, обірвіть листя і коріння. На дно банки покладіть 2 – 3 гілочки кропу, потім покладіть редиску. Додайте часник (2 зубчики на банку або більше, якщо любите часник). Додаємо кілька горошин перцю. Приготуйте розсіл: холодну кип’ячену воду змішайте із сіллю. Готову редиску залийте та залишіть при кімнатній температурі приблизно на 7 днів. Час від часу ви можете відкривати банку, не відкручуючи її, щоб дати вуглекислому газу, який утворюється в процесі бродіння, вийти.

Пряна цвітна капуста

Час: 7 – 10 днів

Порцій: 2

Дивуємо смаком / Фото przyslijprzepi

Інгредієнти:

1 середня цвітна капуста;

пів буряка;

2 – 3 зубчики часнику;

1 перець чилі;

розсіл, приготований в такій пропорції: 1 столова ложка солі на літр води.

Приготування: