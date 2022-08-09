Квашення – це стародавній метод зберігання овочів, що ґрунтується на бродінні, під час якого утворюється кислота, що є консервантом овочевої продукції. У цій статті ми поділимося нетиповими рецептами квашення: заквасимо хрін, редиску та цвітну капусту.
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Квашений редис з кропом
Редиска – овоч який дуже добре ферментується. Її можна квасити цілком або відразу тонкими скибочками, які ідеально підійдуть для бутербродів або як доповнення до салатів.
Час: 7 днів
Порцій: 2
Дивовижний смак / Фото haps
Інгредієнти:
- 2 – 3 однакових за розміром невеликих пучків редиски;
- половина пучка кропу;
- 2 – 3 зубчики часнику;
- кілька зерен чорного перцю;
- розсіл (готується з розрахунку 1,5 столових ложок солі на літр води).
Приготування:
- Редиску ретельно вимийте, обірвіть листя і коріння.
- На дно банки покладіть 2 – 3 гілочки кропу, потім покладіть редиску. Додайте часник (2 зубчики на банку або більше, якщо любите часник). Додаємо кілька горошин перцю.
- Приготуйте розсіл: холодну кип’ячену воду змішайте із сіллю.
- Готову редиску залийте та залишіть при кімнатній температурі приблизно на 7 днів.
- Час від часу ви можете відкривати банку, не відкручуючи її, щоб дати вуглекислому газу, який утворюється в процесі бродіння, вийти.
Пряна цвітна капуста
Час: 7 – 10 днів
Порцій: 2
Дивуємо смаком / Фото przyslijprzepi
Інгредієнти:
- 1 середня цвітна капуста;
- пів буряка;
- 2 – 3 зубчики часнику;
- 1 перець чилі;
- розсіл, приготований в такій пропорції: 1 столова ложка солі на літр води.
Приготування:
- У ошпарену банку покладіть буряк, часник, розрізаний навпіл перець чилі, (без насіння, якщо любите страви середньої гостроти, з насінням, якщо любите більшу гостроту).
- Залийте овочі розсолом та закрийте кришкою.
- Залишіть при кімнатній температурі на 7 – 10 днів.
- Готовий цвітну капусту краще зберігати в холодильнику.