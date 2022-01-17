Салат, основой для которого стали курица и овощи – хорошая идея не только для людей, заботящихся о своем здоровье и фигуре. Это вкусное, питательное и легкое блюдо, которое можно приготовить в считанные минуты.

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Куриное филе является очень хорошим источником белка. Его следует обжарить на сковороде в небольшом количестве жира. Однако, если вы хотите получить совершенно диетическое блюдо, то следует накануне запечь филе в духовке и добавить в салат холодным.

Рецепт салата с курицей, сельдереем и яблоками

Время: 15 минут

Порций: 2

Хрустящий салат / Фото echodnia

Ингредиенты:

250 грамм куриного филе;

одно кислое яблоко;

смесь салата или 1/2 головки салата ромен;

2 стебля сельдерея;

2 ломтика хлеба;

150 грамм густого натурального йогурта;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка соевого соуса;

1 чайная ложка гранулированного чеснока;

1 чайная ложка тимьяна;

щепотка соли и перца;

по желанию горсть орехов, тыквенных или подсолнечных семян.

Приготовление:

Начните с подготовки курицы. Нарежьте мясо, заправьте соевым соусом и специями. Обжарьте курицу в небольшом количестве растительного масла. Хлеб нарежьте небольшими кубиками и поджарьте на сухой сковороде в течение 2 минут. Затем добавьте немного растительного масла и гранулированный чеснок. Перемешиваем и жарим еще некоторое время. Приготовьте соус: продавите через пресс зубчик чеснока или мелко нашинкуйте. Добавьте его в йогурт, приправьте щепоткой соли и перемешайте. Сельдерей и яблоко порежьте на полоски, а салат порвите на кусочки. На две тарелки разложите листья салата, кусочки курицы, сельдерея, яблоко и гренки.

Приятного аппетита !