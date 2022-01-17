Легкий обед за 15 минут: готовим питательный салат из курицы и сельдерея
Источник:echodnia
Иногда так не хватает времени на приготовление пищи. В таких случаях решение простое – следует использовать простые, легкие и быстрые рецепты.
Салат, основой для которого стали курица и овощи – хорошая идея не только для людей, заботящихся о своем здоровье и фигуре. Это вкусное, питательное и легкое блюдо, которое можно приготовить в считанные минуты.
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Куриное филе является очень хорошим источником белка. Его следует обжарить на сковороде в небольшом количестве жира. Однако, если вы хотите получить совершенно диетическое блюдо, то следует накануне запечь филе в духовке и добавить в салат холодным.
Рецепт салата с курицей, сельдереем и яблоками
Время: 15 минут
Порций: 2
Хрустящий салат / Фото echodnia
Ингредиенты:
- 250 грамм куриного филе;
- одно кислое яблоко;
- смесь салата или 1/2 головки салата ромен;
- 2 стебля сельдерея;
- 2 ломтика хлеба;
- 150 грамм густого натурального йогурта;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 1 чайная ложка гранулированного чеснока;
- 1 чайная ложка тимьяна;
- щепотка соли и перца;
- по желанию горсть орехов, тыквенных или подсолнечных семян.
Приготовление:
- Начните с подготовки курицы. Нарежьте мясо, заправьте соевым соусом и специями. Обжарьте курицу в небольшом количестве растительного масла.
- Хлеб нарежьте небольшими кубиками и поджарьте на сухой сковороде в течение 2 минут.
- Затем добавьте немного растительного масла и гранулированный чеснок. Перемешиваем и жарим еще некоторое время.
- Приготовьте соус: продавите через пресс зубчик чеснока или мелко нашинкуйте. Добавьте его в йогурт, приправьте щепоткой соли и перемешайте.
- Сельдерей и яблоко порежьте на полоски, а салат порвите на кусочки.
- На две тарелки разложите листья салата, кусочки курицы, сельдерея, яблоко и гренки.
Приятного аппетита !