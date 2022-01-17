Легкий обед за 15 минут: готовим питательный салат из курицы и сельдерея

17 января 2022 , 11:40
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Источник:

echodnia

Иногда так не хватает времени на приготовление пищи. В таких случаях решение простое – следует использовать простые, легкие и быстрые рецепты.

Салат, основой для которого стали курица и овощи – хорошая идея не только для людей, заботящихся о своем здоровье и фигуре. Это вкусное, питательное и легкое блюдо, которое можно приготовить в считанные минуты.

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Куриное филе является очень хорошим источником белка. Его следует обжарить на сковороде в небольшом количестве жира. Однако, если вы хотите получить совершенно диетическое блюдо, то следует накануне запечь филе в духовке и добавить в салат холодным.

Рецепт салата с курицей, сельдереем и яблоками

Время: 15 минут
Порций: 2

Хрустящий салат / Фото echodnia

Ингредиенты:

  • 250 грамм куриного филе;
  • одно кислое яблоко;
  • смесь салата или 1/2 головки салата ромен;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 2 ломтика хлеба;
  • 150 грамм густого натурального йогурта;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 1 чайная ложка гранулированного чеснока;
  • 1 чайная ложка тимьяна;
  • щепотка соли и перца;
  • по желанию горсть орехов, тыквенных или подсолнечных семян.

Приготовление:

  1. Начните с подготовки курицы. Нарежьте мясо, заправьте соевым соусом и специями. Обжарьте курицу в небольшом количестве растительного масла.
  2. Хлеб нарежьте небольшими кубиками и поджарьте на сухой сковороде в течение 2 минут.
  3. Затем добавьте немного растительного масла и гранулированный чеснок. Перемешиваем и жарим еще некоторое время.
  4. Приготовьте соус: продавите через пресс зубчик чеснока или мелко нашинкуйте. Добавьте его в йогурт, приправьте щепоткой соли и перемешайте.
  5. Сельдерей и яблоко порежьте на полоски, а салат порвите на кусочки.
  6. На две тарелки разложите листья салата, кусочки курицы, сельдерея, яблоко и гренки.

Приятного аппетита !

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська