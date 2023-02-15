Звезда английских пабов: простой бутерброд с рыбой, который покорит взрослых и детей

Быстрые и легкие перекусы никогда не выйдут из моды. Особых успехов в их приготовлении добились владельцы английских пабов.

Бутерброды – один из наиболее популярных быстрых перекусов во всех уголках планеты. Их вариаций просто безграничное количество, но сегодня мы рассмотрим перекус, который начинал свою историю с пабов Бирмингема.

Будет интересно У вас будут просить приготовить блюдо еще раз: Веллингтон с фаршем и овощами

Для этого блюда нам нужны рыбные палочки (можно найти в супермаркетах или сделать собственноручно) или креветки. Если вы захотите готовить рыбу самостоятельно, лучше всего использовать филе морской рыбы.

Вкусный перекус – всегда хорошая идея / Фото Pixabay

Филе нужно жарить во фритюре, предварительно смочив в кляре. Не бойтесь сделать его слишком хрустящим – соус и другие приложения помогут обеспечить гармонию.

Далее нужно правильно выбрать хлеб – он должен быть достаточно мягким, ведь тост с хрустящей рыбой будет просто тяжело жевать. Нежная булка или свежий белый хлеб для этого блюда подойдут лучше всего.

Следующий шаг – соус и приложения. Идеальным для рыбы будет тартар, но если вы не слишком его любите, можете выбрать любую доступную опцию. Немного лука и французской горчицы – и вы получите перекус, который точно долго не задержится на столе или в ланч-боксе.