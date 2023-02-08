Сочный фарш с овощами, запеченный в слоеном тесте – это блюдо, от которого будут в восторге все. Покупка готового теста значительно упростит задание и сократит время приготовления пищи, а это желаемые опции для любой хозяйки.

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Рецепт Веллингтона с фаршем и овощами

Время: 50 минут

Порций: 4

Простой вариант изысканного блюда / Фото przepisy

Приготовление:

  1. Хлеб заливаем молоком и ждем, чтобы он размягчился. Затем хлеб отжимаем и соединяем с яйцом и фаршем. Солим, добавляем специи и хорошо вымешиваем.
  2. Формируем из мяса два рулета диаметром примерно 3 сантиметра.
  3. На сковороде обжариваем лук и шпинат, добавляем помидоры и приправляем. Когда смесь немного остынет – добавляем фету.
  4. На поверхности раскатываем тесто, выкладываем на него один рулет из мяса. Затем покрываем его смесью из овощей и сыра и накрываем другим рулетом. Заворачиваем все в тесто, предварительно смазанное яйцом.
  5. Прокалываем тесто снаружи и еще раз смазываем яйцом.
  6. Выпекаем 25 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!