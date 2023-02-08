Солим, добавляем специи и хорошо вымешиваем.

Солим, добавляем специи и хорошо вымешиваем.

Затем хлеб отжимаем и соединяем с яйцом и фаршем.

Затем хлеб отжимаем и соединяем с яйцом и фаршем.

Хлеб заливаем молоком и ждем, чтобы он размягчился.

Хлеб заливаем молоком и ждем, чтобы он размягчился.

Хлеб заливаем молоком и ждем, чтобы он размягчился. Затем хлеб отжимаем и соединяем с яйцом и фаршем. Солим, добавляем специи и хорошо вымешиваем.

Формируем из мяса два рулета диаметром примерно 3 сантиметра.

Формируем из мяса два рулета диаметром примерно 3 сантиметра.

Формируем из мяса два рулета диаметром примерно 3 сантиметра.

Когда смесь немного остынет – добавляем фету.

Когда смесь немного остынет – добавляем фету.

На сковороде обжариваем лук и шпинат, добавляем помидоры и приправляем.

На сковороде обжариваем лук и шпинат, добавляем помидоры и приправляем.

На сковороде обжариваем лук и шпинат, добавляем помидоры и приправляем. Когда смесь немного остынет – добавляем фету.