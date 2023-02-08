Сочный фарш с овощами, запеченный в слоеном тесте – это блюдо, от которого будут в восторге все. Покупка готового теста значительно упростит задание и сократит время приготовления пищи, а это желаемые опции для любой хозяйки.
Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому
Рецепт Веллингтона с фаршем и овощами
Время: 50 минут
Порций: 4
Простой вариант изысканного блюда / Фото przepisy
Приготовление:
- Хлеб заливаем молоком и ждем, чтобы он размягчился. Затем хлеб отжимаем и соединяем с яйцом и фаршем. Солим, добавляем специи и хорошо вымешиваем.
- Формируем из мяса два рулета диаметром примерно 3 сантиметра.
- На сковороде обжариваем лук и шпинат, добавляем помидоры и приправляем. Когда смесь немного остынет – добавляем фету.
- На поверхности раскатываем тесто, выкладываем на него один рулет из мяса. Затем покрываем его смесью из овощей и сыра и накрываем другим рулетом. Заворачиваем все в тесто, предварительно смазанное яйцом.
- Прокалываем тесто снаружи и еще раз смазываем яйцом.
- Выпекаем 25 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!