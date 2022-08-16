Непревзойденный вкус Украины: легкий рецепт картофельных грибов от Клопотенко

16 августа 2022 , 14:35
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Источник:

сайт Евгения Клопотенко

Картофель – один из самых любимых овощей украинцев. Из него можно приготовить множество дел, но картопляники – это всегда особый вкус и впечатление.

Традиционные украинские картполяники с грибами – это отличный выбор тогда, когда хочется получить очень вкусное блюдо, не прилагая больших усилий. Например, после тяжелого рабочего дня, когда есть желание совместить приготовления ужина с просмотром сериала или прослушиванием музыки.

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Главный секрет блюда – тесто без жидкости, поэтому для него может подойти даже картофель, сваренный днем раньше.

Рецепт картопляников с грибами от Клопотенко

Время: 1 час 5 минут

Порций: 4

Легко и вкусно / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • картофель – 5 – 6 штук;
  • мука – 200 граммов;
  • яйца – 3 штуки;
  • шампиньоны – 200 граммов;
  • сливочное масло – 20 – 25 граммов;
  • подсолнечное масло – 1 столовая ложка;
  • чеснок – 2 зубчика.

Соус жу:

  • говяжьи кости – 200 – 300 граммов;
  • белое сухое вино – 15 – 20 миллилитров;
  • репчатый лук – 1 штука;
  • соль – 2 – 3 щепотки.

Приготовление:

  1. Нарезаем картофель произвольными, но более или менее одинаковыми кубиками. Перекладываем картофель в кастрюлю, добавляем чеснок и соль по вкусу. Заливаем водой и готовим к готовности.
  2. Сливаем из картофеля всю воду и вытаскиваем чеснок. Делаем пюре, затем добавляем два желтка, солим и перемешиваем до однородности.
  3. Добавляем муку и хорошо вымешиваем, тесто должно быть плотным и хорошо склеиваться.
  4. Включаем духовой шкаф на 180 градусов и беремся за начинку. Моем шампиньоны и режем их на маленькие кубики. Так же чистим лук.
  5. Греем сковороду, даем столовую ложку масла, жарим грибы до испарения жидкости. Затем убавляем огонь и добавляем лук. После этого выкладываем грибы с луком на бумажную салфетку, а сковороду отставляем в сторону, не моя.
  6. Застилаем противень пергаментной бумагой. Лепим картопляники: делаем из картофельного теста круг, кладем внутрь начинку, склеиваем и формируем пирожки, которые сразу выкладываем на противень.
  7. Смазываем картопляники желтком и ставим их в духовку. Выпекаем 20 минут.
  8. Готовим жу: в сковороду выкладываем говяжьи кости, немного присыпаем их мукой и жарим примерно 5 минут до образования корочки. Убираем кости из сковороды, отставляем ее из огня в минуту. Затем возвращаем сковороду на средний огонь, вливаем белое вино и даем 1 – 2 минуты на его испарение. Добавляем сливочное масло, солим и готовим еще 2 минуты. Затем его можно процедить.
  9. Подаем картопляники к столу, сбрызнув соусом жу.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська