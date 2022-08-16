Непревзойденный вкус Украины: легкий рецепт картофельных грибов от Клопотенко

Традиционные украинские картполяники с грибами – это отличный выбор тогда, когда хочется получить очень вкусное блюдо, не прилагая больших усилий.

Например, после тяжелого рабочего дня, когда есть желание совместить приготовления ужина с просмотром сериала или прослушиванием музыки.