Непревзойденный вкус Украины: легкий рецепт картофельных грибов от Клопотенко
16 августа 2022 , 14:35Читати новину українською
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Картофель – один из самых любимых овощей украинцев. Из него можно приготовить множество дел, но картопляники – это всегда особый вкус и впечатление.
Традиционные украинские картполяники с грибами – это отличный выбор тогда, когда хочется получить очень вкусное блюдо, не прилагая больших усилий. Например, после тяжелого рабочего дня, когда есть желание совместить приготовления ужина с просмотром сериала или прослушиванием музыки.
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Главный секрет блюда – тесто без жидкости, поэтому для него может подойти даже картофель, сваренный днем раньше.
Рецепт картопляников с грибами от Клопотенко
Время: 1 час 5 минут
Порций: 4
Легко и вкусно / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- картофель – 5 – 6 штук;
- мука – 200 граммов;
- яйца – 3 штуки;
- шампиньоны – 200 граммов;
- сливочное масло – 20 – 25 граммов;
- подсолнечное масло – 1 столовая ложка;
- чеснок – 2 зубчика.
Соус жу:
- говяжьи кости – 200 – 300 граммов;
- белое сухое вино – 15 – 20 миллилитров;
- репчатый лук – 1 штука;
- соль – 2 – 3 щепотки.
Приготовление:
- Нарезаем картофель произвольными, но более или менее одинаковыми кубиками. Перекладываем картофель в кастрюлю, добавляем чеснок и соль по вкусу. Заливаем водой и готовим к готовности.
- Сливаем из картофеля всю воду и вытаскиваем чеснок. Делаем пюре, затем добавляем два желтка, солим и перемешиваем до однородности.
- Добавляем муку и хорошо вымешиваем, тесто должно быть плотным и хорошо склеиваться.
- Включаем духовой шкаф на 180 градусов и беремся за начинку. Моем шампиньоны и режем их на маленькие кубики. Так же чистим лук.
- Греем сковороду, даем столовую ложку масла, жарим грибы до испарения жидкости. Затем убавляем огонь и добавляем лук. После этого выкладываем грибы с луком на бумажную салфетку, а сковороду отставляем в сторону, не моя.
- Застилаем противень пергаментной бумагой. Лепим картопляники: делаем из картофельного теста круг, кладем внутрь начинку, склеиваем и формируем пирожки, которые сразу выкладываем на противень.
- Смазываем картопляники желтком и ставим их в духовку. Выпекаем 20 минут.
- Готовим жу: в сковороду выкладываем говяжьи кости, немного присыпаем их мукой и жарим примерно 5 минут до образования корочки. Убираем кости из сковороды, отставляем ее из огня в минуту. Затем возвращаем сковороду на средний огонь, вливаем белое вино и даем 1 – 2 минуты на его испарение. Добавляем сливочное масло, солим и готовим еще 2 минуты. Затем его можно процедить.
- Подаем картопляники к столу, сбрызнув соусом жу.
Приятного аппетита!