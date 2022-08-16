Традиційні українські картопляники з грибами – це чудовий вибір тоді, коли хочеться отримати дуже смачну страву, не докладаючи великих зусиль. Наприклад, після важкого робочого дня, коли є бажання поєднати приготування вечері з переглядом серіалу або прослуховуванням музики.
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Головний секрет страви – тісто без рідини, тому для неї може підійти навіть картопля, яка зварена на день раніше.
Рецепт картопляників з грибами від Клопотенка
Час: 1 година 5 хвилин
Порцій: 4
Легко та смачно / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- картопля – 5 – 6 штук;
- борошно – 200 грамів;
- яйця – 3 штуки;
- печериці – 200 грамів;
- вершкове масло – 20 – 25 грамів;
- соняшникова олія – 1 столова ложка;
- часник – 2 зубчики.
Соус жу:
- яловичі кістки – 200 – 300 грамів;
- біле сухе вино – 15 – 20 мілілітрів;
- ріпчаста цибуля – 1 штука;
- сіль – 2 – 3 дрібки.
Приготування:
- Нарізаємо картоплю довільними, але більш-менш однаковими кубиками. Перекладаємо картоплю у каструлю, додаємо часник та сіль до смаку. Заливаємо водою та готуємо до готовності.
- Зливаємо з картоплі усю воду та витягаємо часник. Робимо пюре, потім додаємо два жовтки, солимо та перемішуємо до однорідності.
- Додаємо борошно та добре вимішуємо, тісто має бути щільним та добре зліплюватися.
- Вмикаємо духовку на 180 градусів та беремося за начинку. Миємо печериці та ріжемо їх на маленькі кубики. Так само чистимо цибулю.
- Гріємо пательню, даємо столову ложку олії, смажимо гриби до випаровування рідини. Потім зменшуємо вогонь та додаємо цибулю. Після цього викладаємо гриби з цибулею на паперову серветку, а пательню відставляємо в сторону, не миючи.
- Застеляємо деко пергаментним папером. Ліпимо картопляники: робимо з картопляного тіста круг, кладемо всередину начинку, зліплюємо та формуємо пиріжки, які одразу викладаємо на деко.
- Змащуємо картопляники жовтком та ставимо їх у духовку. Випікаємо 20 хвилин.
- Готуємо жу: в пательню викладаємо яловичі кістки, трішки присипаємо їх борошном та смажимо приблизно 5 хвилин до утворення скоринки. Забираємо кістки з пательні, відставляємо її з вогню на хвилину. Потім повертаємо пательню на середній вогонь, вливаємо біле вино та даємо 1 – 2 хвилини на його випарування. Додаємо вершкове масло, солимо та готуємо ще 2 хвилини. Потім його можна процідити.
- Подаємо картопляники до столу, скропивши соусом жу.
Смачного!