Готовить станет значительно проще: узнайте, как легко почистить чеснок

Чеснок используют во многих рецептах, ведь он добавляет пикантности и аппетитного аромата. В частности, он прекрасно подходит к мясу, пасте, блюдам из риса и тому подобное.

Однако одним из главных препятствий для использования свежего чеснока является то, что некоторые повара просто не знают, как его чистить. Многие думают, что для того, чтобы почистить чеснок, нужно много времени.

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Вопреки распространенному мнению, почистить свежий чеснок не так уж и сложно. С помощью одного полезного трюка это можно сделать всего за несколько минут.

Лайфхак с теплой водой

Чтобы воспользоваться этим трюком для чистки чеснока, сначала нужно подготовить миску любого размера. Далее возьмите целую головку свежего чеснока и почистите ее от внешних слоев. Затем выберите желаемое количество зубчиков и положите их в миску. Залейте зубчики теплой водой, чтобы она их полностью покрыла. Оставьте на 2 минуты. По истечению времени вы сможете без труда снять кожуру с зубчиков.

Этот способ очень похож на бланширование, поскольку помогает сохранить вкус. Но в то же время он ослабляет внешний слой кожуры на овоще. Если вы фанат этой техники, то можете использовать ее для чистки лука-шалот.



Чеснок можно почистить просто и быстро / Фото Unsplash

Лайфхак с микроволновкой

Еще один способ почистить чеснок – использовать микроволновку.

Сначала снимите внешний слой кожуры с головки чеснока, чтобы открыть зубчики. Затем положите целую головку на тарелку, пригодную для микроволновой печи, и нагревайте ее около 20 секунд. Подождите, пока зубчики остынут, прежде чем чистить их.

Как и в случае с теплой водой, тепло микроволновой печи поможет тонкой кожуре зубчиков чеснока легко отслоиться.