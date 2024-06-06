Перец и морковь придадут стрелкам непревзойденный вкус. Обязательно попробуйте.
Биде вкусно Настоящий летний деликатес: приготовьте нежнейшие чесночные стрелки с грибами
Чесночные стрелки по-корейски
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Красный перец помойте, мелко нарежьте и смешайте со специями.
- Помойте чесночные стрелки, обрежьте цветки и порежьте стебли на небольшие куски по 3 – 4 сантиметра.
- Помойте и почистьте морковь. Нарежьте или натрите соломкой.
- Разогрейте масло на сковороде, добавьте туда специи и немного их обжарьте.
- Выложите чесночные стрелки и морковь. Обжарьте примерно 10 минут.
- Влейте соевый соус, хорошо перемешайте и добавьте уксус и кунжут. Жарьте вместе на небольшом огне в течение 2 – 3 минут, помешивая.