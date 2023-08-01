Первая леди Украины Елена Зеленская – личность многогранна. Она прекрасная мама и жена, и, несмотря на нехватку времени, старается иногда готовить домашнюю еду для своего мужа и детей.

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После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины, в семье совсем мало времени остается на обиход, поэтому им помогают квалифицированные работники. Однако все готовят по пожеланиям первой леди. Больше о кулинарных предпочтениях Елены Зеленской читайте в материале 24 Канала.

Елена Зеленская и полезное питание

Елена Зеленская известна своей любовью к полезному и сбалансированному питанию. По инициативе супруги президента произошли значительные изменения в школьном питании.

Реформа школьного питания – это не только о питательности и меню, но и о заботе,

– отмечает Первая леди.

Среди других полезных привычек – она пьет по полтора литра воды каждый день. Елена Зеленская старается держать четкий баланс в жизни: физические нагрузки и рациональное питание.

Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но в конце концов сдалась. И уже более 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками,

– рассказала она.

Основные правила питания первой леди – она никогда не совмещает мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Если она готовит кашу, подает их с овощами. Давайте, приготовим салат, который точно придется по вкусу Елене Зеленской.

Салат из семги и авокадо

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Сбалансированное блюдо / Иллюстративное Фото fajne gotowanie

Ингредиенты :

– 100 грамм салатного микса;

– 150 грамм копченого лосося;

– 1 авокадо;

– 100 грамм граната;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 15 грамм меда;

– 1 чайная ложка горчицы;

– специи по вкусу: соль, перец, лимонный сок.

Приготовление:

Копченый лосось нарежьте небольшими кусочками.

Удалите зерна из граната и взвесьте их должно быть 100 граммов.

Очистите и нарежьте авокадо кубиками.

Салат помойте и обсушите (при необходимости), нарежьте на более мелкие кусочки.

Положите листья салата в миску и добавьте авокадо, лосось и посыпьте зернами граната.

Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, мед и тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем и снова тщательно перемешайте.

Сверху полейте салат приготовленной заправкой.