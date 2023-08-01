Чтобы было просто, однако со вкусом: какие блюда нравится Елене Зеленской
Первая леди Украины обладает исключительным вкусом. Они с мужем стараются вести обычную жизнь во всех аспектах, и еда не стала исключением.
Первая леди Украины Елена Зеленская – личность многогранна. Она прекрасная мама и жена, и, несмотря на нехватку времени, старается иногда готовить домашнюю еду для своего мужа и детей.
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После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины, в семье совсем мало времени остается на обиход, поэтому им помогают квалифицированные работники. Однако все готовят по пожеланиям первой леди. Больше о кулинарных предпочтениях Елены Зеленской читайте в материале 24 Канала.
Елена Зеленская и полезное питание
Елена Зеленская известна своей любовью к полезному и сбалансированному питанию. По инициативе супруги президента произошли значительные изменения в школьном питании.
Реформа школьного питания – это не только о питательности и меню, но и о заботе,
– отмечает Первая леди.
Среди других полезных привычек – она пьет по полтора литра воды каждый день. Елена Зеленская старается держать четкий баланс в жизни: физические нагрузки и рациональное питание.
Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но в конце концов сдалась. И уже более 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками,
– рассказала она.
Салат из семги и авокадо
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Сбалансированное блюдо / Иллюстративное Фото fajne gotowanieИнгредиенты:
– 100 грамм салатного микса;
– 150 грамм копченого лосося;
– 1 авокадо;
– 100 грамм граната;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 15 грамм меда;
– 1 чайная ложка горчицы;
– специи по вкусу: соль, перец, лимонный сок.
Приготовление:
- Копченый лосось нарежьте небольшими кусочками.
- Удалите зерна из граната и взвесьте их должно быть 100 граммов.
- Очистите и нарежьте авокадо кубиками.
- Салат помойте и обсушите (при необходимости), нарежьте на более мелкие кусочки.
- Положите листья салата в миску и добавьте авокадо, лосось и посыпьте зернами граната.
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Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, мед и тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем и снова тщательно перемешайте.
- Сверху полейте салат приготовленной заправкой.