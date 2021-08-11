Ломанцы или соломаха: украинские национальные блюда, которые уже начали забываться

Борщ и вареники – именно эти блюда первыми приходят в голову, когда речь заходит об украинской кухне. Но наши предки могли похвастаться более разнообразным угощением, чем мы привыкли представлять.

Рецепты многих блюд украинцы привыкли передавать из поколения в поколение. Некоторые из них по определенным причинам стали терять популярность из-за особенностей приготовления, но это точно не причина, чтобы они пошли в небытие. Накануне тридцатой годовщины Независимости Украины вспомним несколько блюд, которыми может порадовать нас наша богатая история.

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Казацкая рыбная юшка

Запорожские казаки готовили свои блюда на особой кухне, обязательным атрибутом которой была печь с открытым очагом. Ее часто называли кибицей или казаной.

Воины были неприхотливыми в еде, поэтому чаще всего поварам приходилось готовить рыбу, которой были богатые украинские реки: щуку, карася, линя, леща, сома и плотву. Рыбу коптили, варили, солили или пекли.

Особую популярность имела казацкая уха – отвар из рыбы на квасе, приправленном мукой и пшеном. Готовить блюдо легко, но его вкус точно никого не оставит равнодушным.

Душистая казацкая похлебка / Фото Наследие Предков

Соломаха

Украинское народное кашеобразное блюдо, которое напоминает лемишку, но ее варили другим способом. Основной компонент Соломахи – гречневая мука. Из нее готовили жидкое тесто, которое вливали в посоленный кипяток и варили, тщательно помешивая. Затем в кашу добавляли чеснок, масло или жир. Особенно популярным блюдо было во время казацких походов.

Сытное украинское блюдо / Фото UATV

Нардек

Это нежный и сладкий тыквенный мед, который распространен в Бессарабии, степях Приазовья и Причерноморья, на Кубани. Нардек был лучшей возможностью сохранить урожай арбузов на зимний период.

Готовить его просто: нужно отделить арбузную мякоть, отжать из нее сок и медленно выпаривать из нее воду. По консистенции нардек должен быть как мед, а его цвет – коричневым. Такой мед можно хранить в банке и лакомиться всю зиму.

Замечательные сладости на зиму​ / Фото Сooktips

Сбитень

Напиток, который также связан с медом. Первые упоминания о сбитне можно найти еще в летописях XII века. Для его приготовления использовали два различных сосуда. В одной готовили травяной настой, в другой – мед. Перед употреблением напиток интенсивно сбивали до появления пены.

Изюминкой душистого сбитня является мед. Также к напитку любили добавлять пряности и травы.

Прекрасный напиток для летней жары / Фото Наследие Предков

Шулики

В народе шулики называли ломанцы. Это традиционное сладкое лакомство, которое готовили к празднику Медового спаса или Маковея. Пшеничный корж разделяли на небольшие кусочки и заливали смесью из меда и перертого мака. Память об этом особом блюде находим в "Энеиде" Ивана Котляревского:

Тут їли розниї потрави, І все з полив'яних мисок, І самі гарниї приправи, З нових кленових тарілок: Свинячу голову до хріну; І локшину на переміну, Потім з підлевою індик; На закуску куліш і кашу, Лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик.

Как правило, лепешки делали очень пресными, так как на Спасовку приходился двухнедельный пост. Благодаря этому блюдо вошло в устное народное творчество: "С воды и муки печет баба лепешки".

Вкусность по старинному рецепту / Фото Наследие Предков

Украинская кухня богата рецептами, которые пришли к нам через века и поколения. Наш долг – беречь замечательные традиции и находить им применение в новом времени.